Kommentar til artiklen om Ellebo

læserbrev I Ellebo er vi tilfredse med og være blevet imødekommet, med hensyn til bebyggelse af de grønne arealer bag blok 3 og 4.

Af Leo Andersen, Baltorpvej 55 st.tv, Ballerup

Af artiklen i Ballerup Bladet i sidste uge fremstår det, som det kun er vores naboer, der er blevet imødekommet. Jeg vil derfor gøre opmærksom på, at flere beboere i Ellebo også har protesteret – over bebyggelsesgraden generelt, men især de nye bygninger tæt på bagsiden af blok 3 og 4.

I det nye forslag bevares de grønne bælter, som jeg er sikker på vil blive godt modtaget af såvel vores naboer, som af nuværende og kommende nye beboere i Ellebo.

Da jeg efter og have læst artiklen for det indtryk, at husejeres stemme tillægges større betydning end lejeres, vil jeg hermed takke vores naboer for opbakningen.