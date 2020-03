Svar om Måløv-byggeplaner

læserbrev Kære Peter H. Poulsen. Tak for dit læserbrev om boligplaner i Måløv.

Af Per Mortensen (A), medlem af kommunalbestyrelsen, teknik- og miljøudvalget

Det er først og fremmest vigtigt at slå fast, at der er tale om en kommuneplan – og ikke en lokalplan – hvor vi tager stilling til højden på et eventuelt kommende byggeri. I kommuneplanen fremgår de helt overordnede rammer, for hvad der kan ske hvor og hvordan. Det vil være i en efterfølgende lokalplan, at detaljer vil fremgå.

Kommunalbestyrelsen mener, at området med fordel kan ændres fra erhverv til bolig, da det binder Måløv bedre sammen. Desuden mener vi, at bedre infrastruktur for både bilister, fodgængere og cyklister sammen med grønne friarealer for områdets beboere og for Måløvs øvrige borgere hjælper med det samme.

Jeg skal ikke kunne sige, hvorfra du har, at det skal være en lang sammenhængende bygning. Det kan jeg ikke se for mig. Vi ønsker arkitektonisk variation, og det skal løses, uden at vi går på kompromis med at reducere støjen fra Måløv Byvej.

Kommunalbestyrelsen mener altså, at området med fordel kan ændres fra erhverv til bolig, da det vil binde Måløv bedre sammen. Det tidligere projekt med at bygge boliger højt i Måløv opfyldte ikke det kriterie – derfor blev det forkastet. Der er i øjeblikket ingen konkrete udviklingsplaner for området.