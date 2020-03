Gode råd til politikerne om rehabilitering

læserbrev 20 engagerede borgere og patientforeninger gav i lørdags politikerne gode råd om, hvordan rehabiliteringen efter alvorlig sygdom og handicaps kan blive bedre i Ballerup kommune.

Af Anette Randløv (B) og Sanne Fandrup (B), hhv. regionsrådsmedlem og formand for Radikale i Ballerup

Mest af alt handlede borgernes ideer om at styrke koordineringen for den enkelte. Både at der er let adgang til den hjælp, som skal komme fra kommunal side, men også at den holdning man møder hos medarbejderne i det kommunale system, skal være venlig og hjælpsom, så man ikke oplever at løber spidsrod mellem forskellige kontorer i en svær situation.

Deltagerne foreslog også, at kommunen opretter en platform, så de tilbud, som blandt andet mange patientforeninger gratis tilbyder i Ballerup, bliver synlige for dem som skal bruge dem. Det vil gøre det lettere for folk selv, men også pårørende, læger og frivillige at hjælpe.

Rehabilitering har flere faser for den enkelte borger, fortalte deltagerne, og når chokket over en sygdom eller et handicap har lagt sig, kan man have brug for at blive en del af samfundet igen, og anerkendes for de ressourcer man nu har. Det vil derfor være godt med opfølgning i stedet for fuldtidsparkering på for eksempel førtidspension.

Endeligt blev det fremhævet, at vi skal huske fagligheden blandt dem, som passer på vores svage medborgere, og at man benytter simple redskaber til at overlevere viden, som for eksempel på Herlev Hospital, hvor man har to tavler ved hver seng: En, hvor personalet kan skrive oplysninger og en, hvor de pårørende eller patienten kan skrive spørgsmål til personalet. Alt for mange gange, er det den borger, der skal modtage hjælp, der skal instruere i, hvad der skal foregå, og det magter langt fra alle.

Vi takker for en god og konstruktiv debat med deltagelse af blandt andre Jan Michael Milwertz og Jakob Guldberg Madsen fra Kræftens Bekæmpelse og Ingrid Jensen fra Ældre Sagen.