Filmfestival hjemme i stuerne

40 nye dokumentarfilm er der indtil videre på programmet, som åbner med Kenneth Sorentos ‘Kampen om Grønland’, der giver ordet til en ny generation af unge grønlændere.

Den store dokumentarfilmfestival CPH:DOX flytter fra de rigtige biografer til hjemmebiograferne.

Af Mia Thomsen

I disse dage, hvor coronavirus har lagt gader og stræder øde, må man tænke kreativt. Det gælder også for folkene bag den store dokumentarfilmfestival CPH:DOX, som skulle have fundet sted i Storkøbenhavn – herunder Ballerup – i disse uger.

Nu hvor alle fysiske arrangementer er aflyst, skyder CPH:DOX i stedet sin nye digitale festival i luften. Fra 18. til 29. marts kan man således sidde hjemme i sofaen og se nogle af de 40 nye dokumentarfilm, der indtil videre på programmet. Filmene vises i en virtuel biograf, hvor publikum kan købe billetter til lukkede filmvisninger med en begrænset kapacitet – præcis som de kender det fra en fysisk biograf.

Bær over med os

“De sidste fire døgn har vi arbejdet på at sikre en digital platform, der kan køre vores festival. Det er ikke mange dage og er tæt på en umulig opgave. Vi håber af hele vores hjerte, at alt fungerer, når tæppet går op. Hvis der er begynderfejl, så bær over med os, vi har hotlines og teknikere, der sidder 24/7 og kommer til at arbejde på alle fejl. Vi gør vores allerbedste og vi glæder os til at dele hele programmet med publikum”, siger festivaldirektør Tine Fischer.

Debat og spørgsmål

CPH:DOX er mere end film – festivalen byder også på samtaler og debatter om vigtige emner, og selvom de 160 oprindelige debatter i fysiske biografer er aflyst, er der stadig vigtige samtaler at tage i forlængelse af filmene – og dem holder festivalen fast i online.

Alle debatter er gratis, og hver dag klokken 16 og 20 kan publikum deltage i dagens live-debatter og stille spørgsmål til panelerne. Debatterne vi efterfølgende blive gjort tilgængelige for alle, der har købt billet til en film.

Man finder det hele på Cphdox.dk