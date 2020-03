Ballerup Centret er lukket – men byggeriet fortsætter

Ballerup Centret er nu lukket for de fleste butikker. Men byggeriet af biografen fortsætter.

Corona De nye og skærpede coronaregler betyder, at Ballerup Centret nu er lukket ned for en periode. Enkelte butikker har stadig åbent og byggeriet af biografen fortsætter.

Af Ulrich Wolf

Det var endnu et hårdt slag mod den lokale handel, da regeringen beordrede en stor del af den lukket – gældende i hele Danmark fra onsdag klokken 10.

Blandt andet skal storcentre og overdækkede arkader nu holde lukket, hvilket får konsekvenser i blandt andet Skovlunde Centret og Ballerup Centret.

Derfor var der helt lukket og slukket i stort set hele Ballerup Centret onsdag. Kun Føtex, Netto og apoteket holdt dørene åbne.

Det er en ny virkelighed for alle, også for centrets ejer Dades.

Sørger for sikkerhed

”Vi har alle indgange og udgange åbne indtil videre. Men vi har samtidig øget vagtbemandingen, så vi kan guide folk den rigtige vej og hjælpe med det praktiske og samtidig også sørge for, at både sundhedsregler og sikkerheden er i orden. Vi sørger for, at alle skal holde den rigtige afstand, vi sætter skilte op og da centret ligger ved stationen, så skal vi også sørge for, at ingen tager unødigt ophold i centret,” siger Jakob Møller, kommerciel direktør i Dades.

Han pointerer samtidig, at byggeriet af biografen fortsætter ufortrødent.

”Lukningen vil ikke have betydning for byggeriet af biografen. Jeg har netop fået en status på byggeriet og det kører efter planen. Nu kan vi endda larme og rode lidt mere. Men tidsplanen for åbningen er den samme,” siger Jakob Møller.

Han ved endnu ikke, hvad der sker, når alle kommer ud på den anden side af lukningen.

”Alt hvad vi kan gøre for at hjælpe vores lejere, vil vi gøre. Vi har ikke prøvet det her før, så vi er i løbende dialog med vores lejere, som vi er glade for. De skulle også gerne være her på den anden side. Hvad vi konkret kan gøre, kan jeg ikke sige nu, men vi følger tingene tæt og er som sagt i tæt dialog med butikkerne på alle mulige måder,” siger Jakob Møller, dag ét i Ballerup Centrets og alle vi andres helt nye og uprøvede virkelighed.