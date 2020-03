Ingen tagboliger på Toftehaven

Plejecenter Toftehaven bliver nu udbygget med 48 nye boliger for at imødekomme det stigende behov for plejebolger. Men der bliver ikke bygget boliger i højden. Foto: privatfoto

Byggeplaner Udbygningen på plejecenter Toftehaven er på vej. Men Baldersbo vil ikke bygge tagboliger alligevel.

Af Ulrich Wolf