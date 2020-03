Spice dit sexliv op med disse råd

SPONSORERET INDHOLD: Et parforhold kan godt gå i stå. Specielt når det kommer til sex. Et parforhold, specielt et som har været kørende længe, har det med at falde ind i de samme rutiner og former.

Af SPONSORERET INDHOLD

Arbejdet skal passes, fitness om torsdagen, børnene skal hentes fra skole, sex kl. 22.00 om lørdagen og morgenmad på sengen om søndagen. Efter et stykke tid bliver det kedelig og livet mister sin spænding. Derfor er der mange par, som forsøger at spice deres sexliv op. Der er mange måder, at gøre dette på, hvor en af disse måder er Sexlegetøj – altertystys.dk – da det tilføjer et nyt element til sexen, som ofte ikke har været der.

Alt tæller i krig, kærlighed og sex

Første skridt i at løse et problem er, at erkende, at problemet eksisterer. Hvis sexlivet er blevet for monotont, kedelig og kommet i de faste former og rammer, så gælder det om at erkende det og arbejde på en løsning – og her gælder alle kneb. En af de første ting, som man kan gøre er, at arbejde på sexlysten.

For at gøre dette, skal man mærke virkelig godt efter inde i sig selv. Prøv og find den lyst som først tiltrak til din partner. Når det er fundet frem, så er det næste skridt utrolig simpelt. Det gælder for alt i verden om at ytre den. Ofte kan sexen blive meget bedre, hvis den originale lyst findes frem, men endnu vigtigere er det at ytre den. Formidl din lyst til din partner.

Fortæl hvor meget du vil have han eller hende. Det behøver ikke være ansigt til ansigt, men en fræk SMS kan virkelig gøre underværker. Fortæl hvor meget du glæder dig til at flå bukser af han/hende og gøre beskidte ting ved hende. Hvis det ikke tænder en ild under din partner, så er der heldigvis flere måder at gøre det på.

Udforsk jeres seksualitet

Det er ikke alle, der er til de direkte frække SMS’er. Nogle vil gerne arbejde sig langsommere frem, og ønsker at udforske deres egen seksualitet først. Efter et langt parforhold kan man med fordel gøre det sammen. Tag en snak sammen og hvad I hver især har lyst til at prøve og gøre. Snakken kan åbne nye døre seksuelt, men også være ophidsende og med til udvikle jeres forhold på andre parametre.

Hvis der skal slås hul på isen, kan det være en fordel at se porno sammen. Porno er god for inspiration, men det er vigtigt at være opmærksom på, at porno er karikeret og ikke er en 1:1 afbildning af verden.

Kom ud af hjemmet

Et sidste godt råd er at komme ud af hjemmets rammer. Tag på et spa- og hotelophold en weekend og nyd hinanden. Ofte kan det at komme ud fra hjemmets fire vægge være med til at rammerne bliver brudt og en gammel flamme ind i jer genoplivet. Når alt i livet er opbygget på rutiner er det vigtigt at sexen ikke bliver det.