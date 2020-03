Stjal håndsprit fra supermarked

Politiet fik fat i to sprittyve ved Rema 1000 i Skovlunde.. Foto: Politi.dk.

Tyveri Søndag aften den 22. marts, kort efter klokken 18 blev en civil ansat i Rigspolitiet opmærksom på en meget usædvanlig parkering ved Rema 1000 på Skovlunde Byvej.

Af Ulrich Wolf

En stor Audi var parkeret lige foran indgangen og det vakte mandens mistanke og han noterende bilens registreringsnummer.

Det viste sig kort efter, at der var blevet stjålet en flaske håndsprit, der skal bruges af kunderne, fra supermarkedet og mistanken var tydelig på to personer fra den mærkeligt parkerede bil.

Derefter var det en smal sag for Københavns Vestegns Politi at kontakte ejeren af bilen, der brødebetynget måtte erkende tyveriet og aflevere den, nu tomme, flaske tilbage.

”De var lidt flove over det og fik altså afleveret flasken tilbage. De to mænd på 20 og 22 år står til en bøde på 500 kroner og en dårlig samvittighed,” siger Claus Bardeleben, vicepolitiinspektør i Københavns Vestegns Politi.

Han betegner ikke tyveriet som organiseret, men som et udslag af et pludselig indskydelse og kådhed.