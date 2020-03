Politisk enighed om ’nødhjælp’ til virksomheder

Lorry unloading cobblestones for new pavement.

Kommunen vil gøre hvad den kan, for at hjælpe de lokale erhvervsdrivende gennem corona- krisen. Foto: Knud Nielsen/Colourbox

Håndsrækning Der er bred politisk enighed om, at Ballerup Kommune skal hjælpe det lokale erhvervsliv med at komme bedst muligt gennem corona-krisen. Alle partier bakker op om en række tiltag, der skal holde hjulene i gang.

Af Ulrich Wolf

Ganske som i resten af landet er der rigtig mange lokale virksomheder, der bliver hårdt ramt af corona-nedlukningen i disse uger.

Det betyder, at store såvel som små virksomheder må se omsætning forsvinde og går en usikker tid i møde.

Derfor har de lokale politikere sat sig sammen om at finde en måde at hjælpe det lokale erhvervsliv på og sende et samlet politisk signal til de lokale erhvervsdrivende. Det betyder helt konkret, at man vil betale kommunale fakturaer hurtigt og at der allerede er blevet betalt fakturaer for 42 millioner kroner. Man vil holde gang i de igangværende kommunale byggeprojekter, fremrykke bygge- og vedligeholdelsesopgaver, bygningsrenovering for 10 millioner kroner og fremrykke indkøb på områder, hvor det kan lade sig gøre.

Alt sammen for at sørge for at holde bedst muligt gang i de lokale virksomheder, så de også er her efter corona-krisen.

Gang i projekter

”Det er en helt ekstraordinær situation vi står i. Alle er af statsministeren blevet bedt om at udvise samfundssind og det er hele kommunalbestyrelsen også enige om at gøre. Vi prøver med disse tiltag at støtte op om de dele af erhvervslivet, der fortsat fungerer på trods af corona-krisen. Alle partier er klar over, at det kan og vil blive nødvendigt med yderligere tiltag både under krisen og når krisen er ovre. Forhåbentlig inden for længe,” siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Han fremhæver blandt andet, at man vil sætte gang i vedligeholdelsesarbejder netop nu, hvor der eksempelvis ikke er børn på skolerne og i institutionerne, og at renovering i boligforeninger og andre steder kan sættes i gang nu.

”Det er især håndværksvirksomheder, der kan komme til at få gavn af det her. Der er også en masse lokale servicevirksomheder, der bliver ramt. Dem kan vi som kommune ikke rigtig hjælpe, men det er staten i gang med,” siger Jesper Würtzen, som sammen med de andre partier har appelleret til KL og politikerne på Christiansborg om at droppe anlægsloftet, så man netop kan få sat gang i de mange projekter, der venter.

”Vi har likviditeten og vi kan godt få gang i en masse lokale projekter. Derfor appellerer vi til, at både vi og andre kommuner kan holde gang i deres lokale håndværkere, så der også er opgaver der venter efter krisen, ” siger borgmesteren.

Imponerende

Gruppeformændene for samtlige partier i kommunalbestyrelsen står bag det fælles politiske signal om at holde hånden under erhvervslivet.

Dansk Folkepartis gruppeformand Michael Jensen, er glad for, at man sender et stærkt fælles signal.

”I denne situation er det fællesskabet der er vigtigt. Det er faktisk imponerede, at vi har kunnet stå sammen på denne måde og vise, at det er vigtigt at sende et samlet signal til vores lokale erhvervsliv. Ballerup Kommunen er heldigvis også i den situation, at vi har en god økonomi, så vi kan hjælpe på denne måde og derfor skal vi gøre det. Jeg vil samtidig også gerne rose vores ansatte i kommunen, blandt andet på plejehjemmene for at løse en svær opgave. De knokler for det,” siger Michael Jensen.

Også i SF er der opbakning til planen.

”Det var os meget magtpåliggende, at alle var enige om det her. Det er især vigtigt at holde gang i de små lokale håndværkere, så små opgaver på eksempelvis skolerne, der alligevel står tomme, er oplagt at få lavet. De store opgaver og anlægsprojekter fortsætter,” siger Ulrik Falk-Sørensen (F), som håber, at anlægsloftet bliver lettet.

”Der bliver lagt pres på regeringen for at lette på anlægsloftet, så vi kan holde de lokale håndværkere i gang. I forvejen er der i den grad givet los i den statslige økonomi, så det er svært at forstå, at det ikke kan ske kommunalt,” siger Ulrik Falk-Sørensen.

Den enige kommunalbestyrelse skal efter planen vedtage tiltagene på

det kommende møde i marts.