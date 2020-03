Corona gav hurtig handling for udsatte

Blandt de nye tiltag for de udsatte er ’socio-bussen’, der i den kommende tid vil køre rundt i nabolaget og skabe kontakt til udsatte borgere. To medarbejdere, Maria og Ole fra Brydehuset, vil bemande bussen og besøge forskellige steder i kommunen. Foto: Peter Egebjerg-Rantzau.

Indsats Coronapandemien giver udfordringer til alle - ikke mindst udsatte grupper. Derfor har Brydehuset sat gang i en hurtig indsats over for dem.

Af Ulrich Wolf

I disse uger er coronavirus hård ved hele samfundet og alle mærker konsekvenserne i form af nedlukninger og ændrede livsmønstre.

Udover ældre er især en anden gruppe sårbar, nemlig de udsatte borgere som hjemløse, misbrugere og psykisk sårbare.

Netop den gruppe har der været politisk fokus på i Ballerup Kommune, hvor Enhedslisten var på banen med forslag til en hurtig indsats overfor netop den gruppe af borgere.

Det samlede hurtigt opbakning fra de andre politiske partier, og nu har Brydehuset sat gang i en plan, der skal hjælpe netop de udsatte grupper.

Den indebærer oprettelsen af en telefonrådgivningslinje, etableringen af en ’socio-bus’ og en række yderligere initiativer, der skal sikre, at de udsatte grupper får den hjælp og støtte de skal have i en turbulent tid.

Tryghed i en utryg tid

”Vi prøver os frem med en række tiltag, der skal hjælpe de mest udsatte grupper i en svær tid. Vi sørger for, at man stadig kan komme i huset, og den gruppe der er meget syge skal så ikke komme her på grund af smittefare. Til gengæld sørger vi for, at de får besøg på deres adresse af personale, der kan det. Personale, der på en ene eller anden måde er i en risikogruppe, er helt ude af ligningen i den sammenhæng. Desuden laver vi kontaktlister til de psykisk sårbare og videosamtaler, så man kan berolige dem i denne tid, hvor de ofte kan føle sig bange og utrygge,” siger Ann Dorte Ahrenskjær, leder af Brydehuset.

Hun understreger, at det er vigtigt, at man netop bryder den isolation som mange af brugerne ellers vil kunne komme i, nu hvor mange kommunale tilbud og aktiviteter i eksempelvis boligforeninger er midlertidigt lukket ned.

”Som et forsøg opretter vi en ’socio-bus’ hvor vi kører rundt i de forskellige boligområder i kommunen. Mange bliver isolerede i denne tid, hvor de kommunale og andre lokale tilbud er lukkede, så derfor vil vi være til stede med rådgivning og en snak,” siger Ann Dorte Ahrenskjær.

Hurtig handling

Initiativet glæder Enhedslistens Stine Rahbek Pedersen:

”Der er blevet handlet hurtigt og det glæder mig. Vi havde netop fremlagt forslaget og ville have det behandlet i kommunalbestyrelsen, men det behøver vi nok ikke nu. Det glæder mig, at der er blevet sat en indsats i gang, og at der har været stor enighed blandt de politiske partier om, at få det her initiativ i gang så hurtigt, ” siger hun.

Den nye rådgivningstelefon samt socio-bussen er indtil videre i gang frem til den 2. april. Man kan ringe på 44 77 34 43 mellem klokken 8 og 22. Uden for det tidsrum kan man henvende sig til 1813.

Socio-bussen kører mandag til fredag klokken 13-16 og er bemandet af to medarbejdere fra Brydehuset og Fronten, der vil rådgive og tale med folk – og som desuden kan henvise til behandling, hvis det er nødvendigt.