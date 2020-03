læserbrev Kære Hella Tiedemann. Det må jeg sige! Kratvej trafiksikres - men hvad med Måløvgårdsvej?

Af Kurt Vorbeck, Eskilsbjerg 13, Ballerup

Kære Hella Tiedemann. Det må jeg sige! Kratvej trafiksikres – men hvad med Måløvgårdsvej? Den er fuld af store huller – og bumpene – cirka hver tredje bilist kører udenom. To betjente kan let få en dagløn ved bare at holde øje.