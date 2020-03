læserbrev Kommentar til læserbrev fra Jesper Hau om ”Ingen sne, men masser af skrald.”

Af Henning Andresen, Gl. Rådhusvej 24, Ballerup

Der har flere gange i Ballerup Bladet – og i andre medier – været skrevet læserbreve med kritik af, at kommunen eller ’andre’ ikke sørger for at rydde op og være ’på forkant med svineriet.’

Jeg forstår spørgsmålet og synes også selv, at det er trist at se på en masse henkastet affald, men jeg synes, at adressen er forkert.

Oprydning er symptombehandling – vi bør hellere rette kritikken mod de, der er årsag til svineriet end at klage over, at kommunen ikke bruger sine sparsomme ressourcer på at rydde op.

Derfor en opfordring til de tankeløse: Lad være med at smide jeres affald, hvor svært kan det være?

Tag jeres affald med – ryd selv op – det kan ikke være rigtigt, at fællesskabet skal bruge ressourcer på det.