Find holdbare parkeringsløsninger

læserbrev Hvorfor er Ballerup i den grad en bilforskrækket by?

Af John Bogø, Møllens Kvarter 1, Ballerup

Hvorfor kan man på rådhuset ikke forstå, at bilerne er kommet for at blive. Det nytter ikke at blive ved med at bygge nye boliger på alle græsarealer og så gå ud fra, at der maksimalt er én bil pr. husstand. Der bliver sikkert tænkt mere på skatteindtægter end parkeringsmuligheder.

Når man er ung, står kørekortet højt på de flestes ønskeseddel. Og nu om dage er det jo billigere at bruge egen bil frem for offentlig transport. Tænk bare hvis fire personer fra Ballerup skal til Royal Arena. Med rejsekort cirka 25 kroner pr. mand hver vej – altså 200 kroner for hele udflugten. Det koster det ikke i bil.

Indse nu at vi alle – også hjemmeboende børn over 18 – vil have egen bil. Så vi snakker måske tre-fire biler pr. husstand. Man bliver simpelthen nødt til at tænke ud af boksen og gøre noget utraditionelt. Noget som måske støder nogle på manchetterne, men det er jo bare ærgerligt. Bilerne er her jo og det må I forholde jer til. Parkeringshuse – parkeringssiloer – lad nogle grønne områder ”gå tabt” osv.

At vi, der arbejder i Centrumgaden, skulle parkere vores biler bag rådhuset er jo helt i skoven. Så kunne vi efter arbejde hente vores biler og køre tilbage for at handle.

Lidt ærgerligt, at man som Ballerup-borger hellere kører til Rødovre Centrum, fordi man ikke gider tosse rundt omkring bymidten for at finde en parkeringsplads.