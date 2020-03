Vi fortsætter med kortere skoledage

læserbrev I dette skoleår har elever på alle Ballerups skoler kunnet nyde de kortere skoledage, haft mere fri tid og timer med to voksne.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten

Status er, at skolerne har valgt meget forskellige måder, at bruge de ressourcer der frigives ved at afkorte skoledagen. Det var præcist, hvad jeg håbede på – for vores skoler er forskellige og derfor er det rigtig godt, at de har friheden til, at bruge de ekstra ressourcer på netop den måde, der passer på den enkelte skole.

Nu har alle skoler besluttet, at fortsætte med den kortere skoledage efter sommerferien.

På børne- og skoleudvalgets sidste møde var de kortere skoledage på dagsordenen, det er skøn læsning, der tydeligt viser, at skolerne igen vil udnytte potentialerne i aftalen til fulde.

Skolernes fokus er lige så forskellige, som de har været i år, og det er godt, at skolerne på den måde kan stille skarpt på det, medarbejderne vurderer, gavner elevernes læring og udvikling bedst. Eksempelvis vil skolerne sætte fokus på holddeling, en anden på co-teaching andre på to-voksen ordninger og holddeling.

I Enhedslisten har vi adskillige gange efter skolereformen rejst forslag i Kommunalbestyrelsen om kortere skoledage – endelig fik forligsparterne snøvlet sig sammen til, at ændre loven mange år efter skoleforliget. Og i foråret 2019 sad jeg til et børne- og skoleudvalgsmøde og foreslog, at vi politisk skulle gøre alt hvad vi kunne for at sende et tydeligt politisk signal til skolerne om, at vi ønsker de bruger den nye lov. Og et enigt børne- og skoleudvalg gik sammen om at opfordre alle Ballerupskoler til at reducere åbningstiden, åbne BFO og klubber tidligere, bibeholde det samme antal pædagoger i skoletiden samt sikre at det antal medarbejder timer, der blev frigivet ved at korte skoledagen af konverteres til timer med to voksne.

Jeg er virkelig glad for at alle skoler igen i næste skoleår vil give børn og unge lidt mere fri tid.