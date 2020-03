Kommunal hjælp til erhvervslivet

læserbrev Disse corona-tider er en svær periode for vores private erhvervsliv. Mange medarbejdere sendes hjem og omsætningen falder.

Af Karsten Kriegel (C), næstformand for Konservative i Ballerup

Det er vigtigt at støtte og forsøge at holde hånden under vores erhvervsliv, som tjener penge til velfærdssamfundet.

I Det Konservative Folkeparti i Ballerup er vi meget optaget af at sikre gode vilkår for vores lokale erhvervsliv og sikre, at de kan opretholde arbejdspladser og indtjening.

Derfor er det meget glædeligt at erfare, at Ballerup Kommune har iværksat en række initiativer som i denne situation skal forsøge at hjælpe det lokale erhvervsliv igennem corona-krisen.

For eksempel er det besluttet, at der skal ske en hurtig og fremrykket betaling af kommunens fakturaer, så der kommer likviditet til firmaerne.

Derudover vil man holde gang i de kommunale byggeprojekter og fremrykke mindre bygge- og vedligeholdelsesopgaver. Det er en oplagt mulighed for eksempel at få igangsat bygningsrenoveringer i vores institutioner, nu hvor mange bygninger alligevel står tomme.

Og endelig sker der fremrykning af indkøb på de områder, hvor det er muligt, hvilket igen giver ekstra likviditet til vores firmaer her og nu.

Så tak til kommunen for at handle hurtigt og udvise samfundssind i denne situation.