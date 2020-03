Brug biblioteket i lukketiden

Biblioteket kommer med inspiration til læsestof og underholdning på nettet.

Der er lukket på bibliotekerne, men der er masser af godt læsestof, film og koncerter på nettet.

Af Mia Thomsen

Ballerup Bibliotek, Kulturhus Måløv og Skovlunde Kulturhus er ligesom andre kulturinstitutioner midlertidigt lukket for at begrænse spredning af coronavirus. Det gælder både for betjening og selvbetjening. Der er dog stadig mulighed for at bruge alle de digitale bibliotekstilbud, og vi har fået biblioteket til at komme med lidt inspiration til, hvad man kan fordrive corona-hjemmedagene med.

Inspiration til læsestof og underholdning

På e-Reolen kan man hente masser af både e-bøger og lydbøger ned til sin mobiltelefon eller tablet – man bruger bare sit sædvanlige biblioteks-login. Til børnene er der et særligt udvalg på e-Reolen GO!

Filmstriben har masser af film og anden underholdning til børn og voksne. De kan streames frit ved at bruge biblioteks-login.

Klassiske koncerter, ballet og operaforestillinger kan nydes på Medici.tv. Eller man kan drømme sig til sommerens musikfestivaler og dykke ned i legendariske rockkoncerter i fuld længde på Stingray Quello. Begge tjenester findes på bibliotekets hjemmeside

Biblioteket tilbyder også digitale aviser, tidsskrifter, artikler og meget mere.

Har man brug for hjælp, kan man skrive til bibliotekernes medarbejdere via hjemmesiden Bib.ballerup.dk. De arbejder hjemmefra og svarer løbende på spørgsmål om adgang til de digitale tilbud, lån, aflevering og alt muligt andet.

FAKTABOKS: Lukketid

• Ballerup Bibliotek, Kulturhus Måløv og Skovlunde Kulturhus er lukkede foreløbig frem til fredag den 27. marts.

• Alle arrangementer på biblioteket og i kulturhusene er aflyst i hele marts og april måned.

• Det er ikke muligt at låne, reservere eller aflevere lånte materialer i brevsprækkerne eller på bibliotekerne.

• Man kan selv forlænge sine lån på bibliotekets hjemmeside.

• Der kommer ikke gebyrer på lån, der skulle have været afleveret i den tid, hvor biblioteket er lukket