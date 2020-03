Bliv klar til flytning; lej en bil og organiser dig

SPONSORERET INDHOLD: At flytte fra lejlighed til lejlighed kan være en udfordrende og tidskrævende proces, og en flytning er derfor ofte tynget af stress og ubehag. Men har man styr på sin som transport, pakning og klargøring forud for flytningen så kan man reducere sine bekymringer.

her får du en guide til hvordan du organiserer den bedste flytning med det største udbytte og mindst mulig stress.

Hvordan skal du flytte dine ting?

Hvad enten du flytter fra udkanten af byen og ind i centrum eller omvendt, så vil det sjældent være nok med dine bare næver og cykel. Du skal bruge et transportmiddel til at flytte dine møbler og flyttekasser fra lokation til lokation, og har du ingen bil selv, så skal du ud og leje.

Biludlejning i Ballerup eller københavnområdet kan gøre det nemt og ligetil for dig at leje et passende køretøj, afhente det og bruge det under selve flytningen. Har du styr på køretøjet og en eventuel chauffør til at hjælpe det, så har det løst et af de største logistiske opgaver i forbindelse med din flytning.

Hvilken bil du vælger, afhænger i høj grad af hvor mange ting du har, og du skal derfor undersøge om en rummelig personbil kan klare behovet eller om du snarere skal kigge dig om efter en varebil. Hos Easyterra.dk kan du danne dig et overblik over de forskellige biludlejere og finde den prisklasse og den bilstørrelse som passer til dine personlige ønsker og behov.

Undgå pakning i sidste øjeblik

I de fleste tilfælde vil du have kendskab til din kommende flytning et stykke tid forud for selve datoen for flytningen. Du kan derfor gå i gang med at pakke dine ting i flyttekasser og organisere alle tingene forbundet med flytningen i god tid.

Undgå at skulle pakke en hel lejlighed ned én enkelt dag før du skal være ud, fordel i stedet pakningen på flere dage eller hen over et par weekender. På den måde kan du også nå at køre skrald på genbrugspladsen eller købe flere flyttekasser, hvis det bliver nødvendigt.

Har du planlagt dig ud af stressede situation så bliver flytningen ikke så anstrengende, og så er det ikke en ting som i sidste ende gør dig nervøs, urolig eller fuld af bekymringer.

Skal der males?

Et tredje element i en flytning er klargøringen af både det hjem man forlader og det nye hjem man flytter ind i. I den forbindelse gælder der forskellige regler i forbindelse med lejeboliger, andelsboliger og ejerlejligheder.

Bor man til leje, så skal man som regel efterlade en nymalet og helt ren lejlighed, hvor gulvet måske også skal slibes. Disse ting tager tid og kræver penge, så det er ikke hensigtsmæssigt at glemme at disse ting skal gøres. Gør man det halvhjertet og i sidste øjeblik, så kan det i sidste ende koste en store indskud, som man helst ikke vil være foruden.

I visse tilfælde kan det være at den lejlighed man skal flytte ind i kræver en omgang maling eller måske en grundig rengøring. Det er altid nemmere at male og gøre rent hvis den pågældende lejlighed er fri for ting, så hav også dette for øje inden din flytning.