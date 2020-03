Den virtuelle undervisning fungerer godt

Fra hjemmekontoret i Måløv sørger underviser Henrik Jensen for at eleverne på Baltorp Business Gymnasium kommer godt igennem coronakrisen. Fjernundervisningen fungerer overraskende godt, lyder det fra underviseren, der dog savner dagligdagen med eleverne.

På NEXT Baltorp Business Gymnasium fortsætter undervisningen ufortrødent, selvom gymnasiet er fysik lukket ned på grund af corona-krisen.

Af Redaktionen

”Er I der alle sammen?”

Underviser Henrik Jensen sidder på sit lille hjemmekontor i sit hjem i Måløv. På hans computerskærm dukker det ene billede af hans elever op efter det andet. Han er i gang med virtuel klasseundervisning i faget virksomhedsøkonom med hans 2.g klasse på 28 elever.

Det kan lade sig gøre via programmet TEAMS, som handelsgymnasiet på Baltorpvej har taget i brug for at kunne undervise fra distancen under corona-krisen, og det går rigtig godt ifølge Henrik Jensen, der netop har sat eleverne i gang med nogle opgaver.

”Da vi fik beskeden om, at gymnasiet lukkede ned, var vi i lærergruppen ikke i tvivl om, at TEAMs var løsningen. Vi fik derfor alle en introduktion til programmet, og allerede et par dage efter var vi i gang med undervisningen, og det er gået overraskende godt,” fortæller Henrik Jensen.

Kvaliteten er høj

Faktisk er det gået så godt, at eleverne stort set allerede er oppe på det timeantal, som de skal have ifølge deres skema, og spørger man Henrik Jensen, er den virtuelle klasseundervisning ikke nødvendigvis dårligere end den traditionelle

”Det kan selvfølgelig ikke erstatte den fysiske undervisning, men hverken eleverne eller deres forældre skal være nervøse for kvaliteten af undervisningen. Jeg oplever den som meget effektiv, fortæller Henrik Jensen og forklarer:

”Eleverne kan deltage i timerne både mundtligt og via en chatfunktion, og når de går i gang med opgaver, kan jeg gå ind og snakke med dem en-til-en og endda få adgang til både at se og rette i de opgaver, de sidder med.”

Tilfredse elever

En af de elever, som er med på Henrik Jensens skærm, er Kasper Larsen, som følger med fra sit værelse i Veksø. Han giver sin lærer ret i, at undervisningen stort set er lige så god, som den er til dagligt

”Jeg kan godt lide denne her form for undervisning, og den er lige så effektivt, som når vi sidder i et klasseværelse. Vi skulle lige vænne os til TEAMS-programmet, men det gik ret hurtigt, fortæller Kasper, som samtidig sender ros til lærerne på sit gymnasium:

”De har virkelig tacklet hele situationen godt. De har ikke stresset, men taget det stille og roligt, og det har også skabt ro blandt os elever.”

Udviklingspotentiale

På hjemmekontoret i Måløv har Henrik Jensen fået lidt tid til at reflektere over mulighederne med virtuel undervisning, mens Kasper og de øvrige eleverne knokler med opgaverne.

”Vi får virkelig testet anvendelsen af virtuel undervisning, så der er meget udvikling i denne her proces. Det er jo sikkert noget, som vi alligevel skal bruge mere af i fremtiden, så intet er så dårligt at det ikke er godt for noget andet,” fortæller gymnasieunderviseren, der dog savner den almindelig dagligdag med eleverne:

”Den der ping-pong og det sjov, vi har, når vi er fysisk sammen på gymnasiet, er der jo ikke på sammen måde, og det savner jeg, så det bliver da rart at komme tilbage til den normale hverdag, når det hele forhåbentlig snart har lagt sig.”