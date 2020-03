Kommunalbestyrelsen mødes på skærmen

Ballerup kommunes første digitale politiske møder er en realitet. Mandag mødes kommunalbestyrelsen for første gang via video.

Af Ulrich Wolf

Udbruddet af coronavius skaber omvæltninger på alle måder. Også de lokale politikere må omgås hinanden på en ny måde i denne tid.

Derfor har man afholdt de første digitale møder via videolink og mandag aften afholdes det faste månedlige kommunalbestyrelsesmøde for første gang nogensinde via video, mens selve salen er lukket for adgang og dermed også for tilhørere.

”Det er første og forhåbentlig eneste gang, at vi skal afholde et kommunalbestyrelsesmøde på denne måde. Vi har haft en del usikkerhed omkring det juridiske, for vi har i vores vedtægter ikke mulighed for blandt andet at afholde kommunalbestyrelsesmøder uden offentlig fysisk adgang. Men nu har vi fået indenrigsministeriets godkendelse, så vi kan afholde mødet uden fysisk tilstedeværelse fra borgerne. Så det vil vi gøre mandag,” siger Eik Møller, kommunaldirektør i Ballerup Kommune.

Ingen debat

Selve mødet vil foregå ved, at alle sidder enten i deres eget hjem eller i et separat mødelokale på rådhuset foran hver deres skærm, og ad den vej vil alle kunne se hinanden og vende aftenens dagsorden.

Det er besluttet kun at tage sager med på mødet, der kræver en beslutning, som eksempelvis fremrykningen af aktiviteter til hjælp for erhvervslivet, mens sager der ofte giver en del debat, men som ikke er nødvendige at beslutte lige nu, bliver udsat.

”Det er helt ubetrådt land for os, også teknisk, så vi håber, at det vil fungere. Derfor ved jeg heller ikke, om vi kan få det transmitteret til borgerne, enten via lyd eller billede. Men vi arbejder på det tekniske,” siger Eik Møller.

OPDATERING: Efter deadline på denne artikel er der kommet styr på det tekniske, og mødet kan ses live på mandag klokken 18 her: https://ballerup.kommune-tv.dk/watch/3749