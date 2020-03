Endnu et rekordår for skoletjenesten

Der har været gang i den hos den lokale skoletjeneste i Pederstrup, hvor rekordmange børn har været igennem de mange forskellige læringsforløb. Foto: Skoletjenesten Pederstrup

Den lokale skoletjeneste i Pederstrup lavede i 2019 forløb for over 6000 børn og unge. Det er cirka 1000 flere end året før.

Af Mia Thomsen

Selvom forventningen og målet var status quo, så blev 2019 igen et år med stor fremgang for Skoletjenesten Pederstrup. Det viser den årsrapport som børne- og skoleudvalget blev forelagt i starten af marts.

I rapporten kan man læse, at i alt 6.025 børn og unge tog del i skoletjenestens aktiviteter over en eller flere dage. Det er cirka 1.000 flere end året før, som også var et rekordår, så der er god grund til store smil i Pederstrup, hvor skoletjenesten holder til.

”At der fortsat er interesse for det vi laver, her fire år efter vi startede op, og at vi får mulighed for at invitere endnu flere småbørn ud i den nære natur, det er vi selvsagt meget glade for,” siger koordinator og historiker Janus Clausen.

Børnefestivalen gav ekstra travlhed

Der er flere forskellige årsager til den store stigning i antallet af besøgende i 2019. Blandt andet blev der holdt Ballerup Børnekulturfestival, hvor skoletjenesten havde næsten 2.000 deltagere, ligesom deltagelse i TV2 projektet ’Danmark planter træer’ og den årlige Naturvidenskabsfestival i uge 39 var med til at sende besøgstallene i vejret

”2019 var virkelig et hektisk år på mange måder, især efteråret var rigtig travlt med børnekulturfestivalen,” fortæller Janus Clausen.

Mere naturformidling for de mindste

Samtidig oplever skoletjenesten også en stadig større interesse fra de lokale dagtilbud, som gerne vil gøre brug af skoletjenestens tilbud om naturvejledning i den nære natur. Den mulighed styrkes i 2020, hvor kommunalbestyrelsen har tilført flere midler til netop det arbejde.

Af årsrapporten ses det også at alle distrikter gør brug af tilbuddene, at skolernes gruppeordningerne gør særlig stor brug af tilbuddet, og at de travleste måneder er april og september.

FAKTABOKS: Tal fra årsrapporten

I 2019 har 6.025 børn og unge fra vuggestue til gymnasium, samt 682 pædagoger og lærere, deltaget i Skoletjenesten Pederstrups læringsaktiviteter. Det er 1.000 børn og unge

mere end i 2018.

Dagtilbud: Der blev gennemført i alt 44 forløb. 901 børn

og 138 voksne deltog.

Folkeskoler: Der blev gennemført i alt 216 læringsforløb

til skolerne. I alt deltog 5.124 elever og 544 lærere og pædagoger.

Hele årsrapporten kan ses på skoletjenestens hjemmeside: Skoletjeneste.ballerup.dk