Genbrugsstationen åbner igen i morgen

Genbrugsstationer landet over genåbner i morgen. Foto: Knud-Erik-Christensen/Colourbox

De seneste uger har genbrugsstationen på Energivej været lukket for private, men i morgen er der igen åbent.

Af Mia Thomsen

Genbrugsstationer landet over har nu fået grønt lys af sundhedsmyndighederne til atter at slå portene op for private.

Det gælder også den lokale genbrugsstation på Energivej i Ballerup, der fra i morgen, tirsdag den 31. marts, vil holde åbent hver dag fra klokken 10 til 18, de første to timer er dog forbeholdt erhverv, mens private helst skal vente med at komme til efter klokken 12.

Selvom genbrugsstationen vil være åben, anbefaler kommunen, at man kun kører derhen, hvis det er absolut nødvendigt.

For at forsøge at mindske risikoen for smitte med coronavirus vil der være personale på pladsen, som sørger for kun at lukke få biler ind ad gangen. Derfor skal man forvente, at der kan opstå kø og ventetid udenfor genbrugspladsen.

Derudover anbefaler kommunen, at man følger anvisninger på skilte og fra personale, holder afstand til andre mennesker, bliver i bilen mens man venter på at komme til, selv medbringer handsker, skovl, kost og håndsprit – der er nemlig ikke adgang til håndvask eller håndsprit på pladsen.