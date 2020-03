Husk den vigtige håndhygiejne

læserbrev Som tidligere hygiejnesygeplejerske besvarer jeg mange spørgsmål fra borgerne i diverse relevante facebookgrupper.

Af Marianne Steenberg, Hasselvej 29b, Skovlunde

Danskerne er blevet mere opmærksomme på, hvor vigtig håndhygiejne er, men der er fortsat langt fra teori til praksis.

Et foto i BT viser en håndvask med en person med vielsesring. Jeg håber ikke, det er en person fra sundhedssektoren, som gerne, via sine uddannelser skulle have lært om hygiejne – og at smykker absolut ikke må bæres i plejen, jævnfør uniformsetikette.

I min undervisning i hygiejne til alle målgrupper, både i primær og sekundær sektoren, lavede vi podninger under ringen, hvor der er fugtigt, som gav et skræmmende billede af bakterievækst. Men alligevel er der personale, der prioriterer deres forlovelse eller ægteskab højere end patienternes sikkerhed? Jeg har oplevet lignende hos kokke og andre der laver mad.

I privaten, kan vi ikke forbyde ringe, men opfordre til en korrekt håndvask.

I disse tider, hvor håndsprit er udsolgt, skal vi udføre en korrekt håndvask på et minut, som er lige så effektivt.

Det er ikke nok kun at vaske håndfladerne. Husk alle sider af hænderne. Syng ’Lille Peter Edderkop’ to gange og du ved, du har brugt et minut.

Jeg har gjort observationer i supermarkeder, og vi er blevet bedre til at holde afstand og tage den lille flaske håndsprit op af lommen eller bruge den der står i butikken. Men, jeg observerede enkelte borgere, som kun tog en mikroskopisk dråbe i håndfladerne og kun gned håndfladerne i få sekunder.

Personalet i butikkerne bruger handsker fint, men husk at skifte dem ofte og vask altid hænder, når handskerne tages af, ellers er handsker en falsk tryghed.