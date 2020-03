Særligt fokus på de udsatte

læserbrev I Ballerup er knap 100 mennesker hjemløse.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), gruppeformand, Enhedslisten Ballerup

Netop samfundets svageste har mere behov for hjælp end nogensinde. Mange af de frivillige grupper, der sikrer uddeling af mad og andre fornødenheder stopper af sundhedsmæssige grunde og det efterlader de mennesker, der allerede har det svært i en endnu sværere situation.

Jeg har altid ment at samfundet skal hjælpe dem der har det sværest, vi andre der har tag over hovedet og mad på bordet kan bedre klare os selv.

Netop derfor er jeg virkelig glad for, at vi i Ballerup har sat flere ting i gang i denne coronakrise. Akuttelefonen i Brydehuset har fået udvidet åbningstid til klokken 22 og Brydehuset har etableret en Socio-bus der dagligt kører rundt i kommunen.

Denne Sociobus er netop til for de mennesker, der er socialt udsatte og deres pårørende. Sociobussen skal også opsøge gadesovere eller ”sofa-sovere”, der kan have behov for hjælp.

Dette er gode og nødvendige tiltag, der er igangsat trods et stort pres på hele Ballerup kommunes virksomhed, hvor alle funktioner skal yde ekstra i denne krise. Samtidig følger administrationen hele tiden udviklingen på herbergene og kontakter de hjemløse, der bor på herberg, der lukker grundet Corona, så de kan få tag over hovedet et andet sted.

Politisk har vi også forholdt os aktivt til de svageste og på tværs af alle partier er vi nået til enighed om at sætte fokus på denne gruppe med denne fælles udtalelse og målsætning:

”Politikerne beder administrationen have særlig opmærksomhed på de hjemløse og øvrige udsatte borgere, som har særlige udfordringer og som kan få yderligere udfordringer, hvis herberger og varmestuer lukker, og at arbejde for at finde løsninger, der på bedste måde hjælper den enkelte.”

På Enhedslistens vegne vil jeg gerne sende en stor tak til alle ansatte, vi ved I løber stærkt og vi ved det er svært at få enderne til at nå sammen over alt i kommunen.