Parkering i Ballerup bymidte

læserbrev Hvor var det et godt indlæg, John Bogø kom med i sidste uge (Find holdbare parkeringsløsninger, red.).

Af Simon Madsen, bor i Vallensbæk, men arbejder i (og planlægger at flytte til) Ballerup

Vi er en sammenbragt familie med tre hjemmeboende børn på 18, 22 og 22 år (flytter forhåbentlig snart!).

De to store, min kone og jeg har hver en bil. Yderligere har den ene af sønnerne en firmabil med hjem hver dag. Han er tømrer. Det vil sige fem biler i husstanden.

Så jeg er da glad for, at vi ikke bor i Centrumgaden, Præstevænget, Linde Alle, Rolighedsvej eller på Sct. Jacobsvej i Ballerup.

Som jeg ser det, er det eneste rigtige at bygge et parkeringshus på fem-seks etager på den store p-plads ved Meny.

Grunden som den forfaldne murstenmur står på, samt den lille p-plads ved Linde Allé plus den øvrige, store p-plads ved Meny, kunne snildt danne grundlag for et stort parkeringsanlæg med indkørsel ad Hold an-Vejs inderste vognbane. Her var jo engang to spor i hver retning, så den inderste kunne nemt gøres til ind -og udkørsel til p-huset.

At begynde at inddrage de sidste små grønne områder er måske lidt synd, men måske nødvendigt?

Vi alle ved, at Paris er Byernes By, og at Aarhus er Smilets By. Hvorfor skulle Ballerup ikke blive Bilernes By?