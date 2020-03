Basketligaen lukker ned for denne sæson

Der bliver ikke mere basketball i denne sæson. Basketligaen er aflyst, men hos BMS Herlev Wolfpack ser man nu frem til en ny sæson og tilbage på en god sæson. Arkivfoto: Boesenfoto

Af Ulrich Wolf

Det gik som forventet. Basketligaen er, i lighed med en masse andet i sportens verden, aflyst og dermed er det slut med basket i hallerne på denne side af sommeren.

Det får betydning for alle holdene, blandt andet BMS Herlev Wolfpack, som allerede tidligt i marts anbefalede, at man skulle aflyse ligaen. Det kommer til at koste klubben penge, men nu ser man frem på en ny sæson og tilbage på en absolut godkendt sæson.

Koster indtægter

”Vi skal lige forholde os til det, men vi var forberedt. Man lagde op til en udskydelse, men vi talte tidligt for at man skulle aflyse. Det gav ikke mening at gå i gang med et slutspil så sent på sæsonen og nu endte det så også med en aflysning. Det er ærgerligt og det kommer til at koste os en del sponsorindtægter og entreindtægter, men vi må finde en løsning. Vi er jo en forening endnu og kan ikke få lønkompensation, så vi skal betale vores spillere løn, men får ingen indtægter, så det er klart, at det koster. Men vi skal nok komme igennem det,” siger Tommy Nielsen, sportsdirektør i BMS Herlev Wolfpack.

Han kan se tilbage på en sæson, der har været rigtig god.

”Vores damehold sluttede på 3. pladsen og vores herrehold på 6. pladsen, sådan som tingene slutter. Det kan vi bestemt være tilfredse med, for det er de bedste placeringer i mange år. Så selvom vi altså ikke får slutspillet med, er vi er tilfredse og ser nu frem mod en ny sæson. Vi skal nok have både et dame- og et herrehold i ligaen næste år,” siger Tommy Nielsen.

Dansk Basketball Forbund meldte torsdag ud, at man har kåret Bakken Bears som mestre hos herrerne. Hos kvinderne ender bronzen altså hos BMS Herlev, mens Hørsholm 79ers kåres som mestre.