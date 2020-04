Pederstrup bliver bilfri

Der kan komme godt gang i hestevognen i fremtiden, når de skal køre til og fra Pederstrup i fast pendulfart. Området skal nemlig være bilfrit fra den 1. juni. Foto: Arkiv: Kaj Bonne.

Grønt I tråd med den øgede klimaopmærksomhed vil Ballerup Kommune nu gøre Pederstrup bilfri. Samtidig vil man fremover kunne køre med hestevogn i fast rutefart fra Ballerup Station til Pederstrup.

Af Ulrich Wolf

Der er kommet øget fokus på klimabelastningen og den stigende trafik ikke mindst i Ballerup Kommune, der gerne vil have en grøn profil. Derfor har man nu besluttet at gøre Pederstrup bilfri med virkning fra den 1. juni.

Det betyder, at man fremover ikke må færdes i området omkring landsbyen og museet med mindre man er til fods, på cykel eller med hestevogn.

”Det passer godt ind i Ballerup Kommunes klimaambitioner og vores bestræbelser på at mindske biltrafikken. Derfor vil vi som en forsøgsordning gøre området bilfrit. Det betyder, at folk der bor i området, kan parkere i Grantoften, og der vil så være mulighed for transport til og fra området med hestevogn. Blandt andet vil der være en fast transport med hestevogn fra Ballerup Station hvert 15. minut,” siger Hella Hardø Tiedemann (A), formand for teknik- og miljøudvalget.

Mange turister

Ideen modtages også positivt af museumsleder på Ballerup Museum, Mette Jensen.

”Vi ser frem til at kunne modtage de mange turister der kommer til os, eksempelvis de mange russiske turister, der kommer for at se Olga-udstillingen. Samtidig vil vi have en guide tilknyttet, der kan fortælle om området på turen,” siger Mette Jensen.