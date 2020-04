Fjernet anlægsloft: Kommunen fremrykker projekter for 34,5 millioner kroner

Der skal stadig være gang i virksomhederne, så vidt det er muligt. Så Ballerup Kommune har sat gang i anlægsprojekter for knap 35 millioner kroner, som følge af lempelsen af anlægsloftet.

I gang Regeringen har efter pres fra kommunerne lempet på anlægsloftet, så planlagte byggerier og renoveringer kan udføres i år. Alt sammen for at holde hjulene i gang. Borgmester Jesper Würtzen (A) glæder sig over beslutningen.

Af Ulrich Wolf

Der er rigtig meget, der står stille i samfundet i disse uger. For at holde gang i økonomien og især de lokale virksomheder har kommunerne i et stykke tid presset på for at få lempet på anlægsloftet, så man kunne sætte gang i planlagte byggerier og renoveringer med det samme.

Nu har regeringen så fjernet loftet og det betyder, at Ballerup Kommune nu kan sætte gang i en række planlagte projekter, der ellers var planlagt til de kommende år.

Helt konkret betyder det, at man politisk beslutter at sætte gang i blandt andet vejvedligeholdelse for 15 millioner kroner, en række energirenoveringer og indeklimaforbedringer og desuden flere projekter på børne- og skoleområdet i en periode, hvor der alligevel er tomme lokaler.

I alt kan der sættes gang i projekter for 34,5 millioner kroner

Dertil kommer, at Ballerup Kommune vil udskyde virksomhedernes indbetaling af dækningsafgift, altså deres ejendomsskat, for 41 millioner kroner. Det betyder, at den først skal betales i 2021.

Alt det skal holde hjulene i gang i denne ellers pressede corona-tid.

Planlagte projekter

”Det er meget glædeligt, at vi nu kan fremrykke en række af de planlagte projekter for at understøtte erhvervslivet i kommunen. Vi beslutter det med det samme og sætter gang i projekterne hurtigst muligt, så vi kan holde tingene i gang. Jeg vil gerne understrege, at der er tale om allerede planlagte projekter og at det ikke betyder, at vi bare kan finde på nye tiltag. Det kan selvfølgelig give luft til andre ting, når vi nu sætter gang i planlagte projekter, men det afhænger også af, hvordan tingene udvikler sig i samfundet den kommende tid,” siger borgmester Jesper Würtzen.

Han ser nemlig også en række udfordringer.

Påvirket økonomi

”Vi får i øjeblikket 80 nye ledige om ugen i denne tid og det betyder jo færre skatteindtægter og flere udgifter til forsørgelse. Vi vil se et fald i selskabsskatteindtægterne om nogle år og samfundsøkonomien generelt vil være ramt af den her krise. Det kan betyde en strammere økonomi fremover, så det er klart, at vi ikke bare skal give los og bygge en masse nyt,” siger Jesper Würtzen, som dog også glæder sig over, at Ballerup Kommune kan sætte ting i gang.

”Vi har som kommune en robust økonomi, så vi kan gøre noget og hjælpe på denne måde. Det betyder, at vores kommunale økonomi trods alt ikke vil blive voldsomt belastet af disse tiltag. Men når det er sagt, så skal vi i hvert fald afvente, hvad der sker de kommen-

de uger,” siger Jesper Würtzen.