Politi uge 13

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra politiet:

Tricktyveri i gågaden

En politipatrulje rykkede tirsdag den 24. marts klokken 12.41 til en anmeldelse om tricktyveri på Centrumgaden i Ballerup.

To ukendte personer havde fulgt efter og danset rundt om en 76-årig kvinde, hvorfor hun blev distraheret. Hun opdagede senere, at hendes pung var blevet stjålet.

De mistænkte tricktyve beskrives som en kvinde og en mand af østeuropæisk udseende, 20-25 år. Kvinden havde langt, sort hår, og manden havde kort, sort hår. De var begge af almindelig kropsbygning og kørte væk i en sort personbil.

Kvinde overså cyklist

Mandag den 23. marts klokken 16.32 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et mindre færdselsuheld på Måløv Byvej i Måløv.

En 60-årig kvindelig bilist skulle foretage et venstresving i et kryds, hvor hun overså en 57-årig mandlig cyklist, hvorfor der skete et sammenstød. Manden slap med en mindre skade og blev kørt på hospitalet til undersøgelser. Kvinden blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven, idet hun havde overholdt sin vigepligt. Hun erkendte.

56-årig mand sigtet for butikstyveri

Fredag den 27. marts klokken 16.41 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et butikstyveri fra et supermarked på Baltorpvej i Ballerup.

En butiksdetektiv havde tilbageholdt en 56-årig mand, idet han havde stjålet et par sko. Patruljen sigtede ham for butikstyveri, som han erkendte i øjeblikket.

Tyveri fra varebil i Ballerup

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en Toyota RAV4 sket lørdag den 28. marts mellem klokken 15.45 og kl. 17.10 på Kildesvinget i Ballerup. En rude var knust, og en pung var stjålet.