24.000 træer kom i jorden

Novo Nordisk i Måløv har i weekenden plantet 24.000 træer, der nu skal vokse op og blive til skov.

Af Mia Thomsen

De grønne fingre kom på overarbejde i weekenden hos Novo Nordisk i Måløv. 24.000 træer og buske blev plantet i den store medicinalvirksomheds baghave, der om nogle år gerne skulle være omdannet til en skov på omkring 65.000 kvadratmeter – svarende til cirka ni fodboldbaner.

Formålet med Novos grønne indsats er at optage CO2, beskytte grundvandet samt øge biodiversiteten til gavn for miljøet.

Der er plantet mange forskellige buske og træsorter på det nye skovstykke: spidsløn, eg, avnbøg, fuglekirsebær, navr, hassel, hyld, skovæble, benved, fjeldribs, dunet gedeblad, kvalkved, hunderose, skovfyr, europæisk lærk og hvidtjørn.

Skovarbejderne var særdeles effektive og brugte en traktor med et specielt modul, hvor flere kunne sidde ved siden af hinanden og plante samtidig – på den måde kunne de nå at få alle 24.000 træer i jorden på blot to dage.