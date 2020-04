Stine Rahbek troner over rent luft

Debat Hvor er det plat at skulle se Stine Rahbek på sociale og andre medier i disse svære tider troner over, at hun har været med til, ja ligefrem været frontfigur på, en såkaldt Socio-bus og længere åbningstider på Brydehusvej.

Af Kim Pedersen, Centrumgaden 33 1.th., Ballerup

Det er super med sådanne tiltag, men det jo bare en varm kartoffel med utroligt lidt indhold.

Jeg sikker på de 100 hjemløse, (hvilket er et tal jeg ikke forstår, da der sidste år blev meldt ud der var 42) hellere ville have en bolig. En bolig de kan betale.

Stine og jeg har haft lidt dialog frem og tilbage på facebook, men det ser ud til, at hun springer af pinden, når man kommer med en reel løsning.

Stine er selv inde på, at den tidligere regering har givet kommunerne lov til, at bygge til såkaldte ”skæve” eksistenser.

Hvorfor kommer hun så ikke med en reel løsning i stedet for, at koble en Socio-bus op med det at være hjemløs?

Jeg har fortalt hende, at jeg har en fuldstændig kørefærdig plan (og her stoppede dialogen) der ville gøre, at kommunen med et minimum af investering kunne give alle hjemløse en bolig i år til cirka 4500 i husleje – boligsikring.

Den ide har hun end ikke spurgt ind til.

Skal hun tage æren af noget så tag det ikke af rent luft, men stik fingrene ned i bolledejen og løs problemet.

Jeg kan med min model løse det inden årets udgang, med den påstand det ikke på sigt kommer til at koste kommunen en krone. Men måske spare dem penge, da vi ved at har man en bolig spares mange penge i det offentlige på blandt andet læger, psykiatrien og Socio- busser.

Jeg kan fremlægge dette projekt for både Stine og ikke mindst kommunen. Og jeg har ingen økonomisk interesse i det overhovedet. Det er rent frivilligt.