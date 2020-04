Kommentar til artiklen om Kratvej

Debat Kære Hella Tiedemann. Som beboer ud til Kratvej, var det en fornøjelse endelig at konstatere - jævnfør artikel i Ballerup Bladet den 18. marts af Ulrich Wolf, at ”Nu bliver Kratvej sikrere”.

Af Henrik R. Jeppesen, Møllemosen 1, Måløv

Allerede for mange år siden efter diverse høringer i forbindelse mes tiltagene ved Måløv Skole med videre blev det mig bekendt fra kommunens side lovet, at forholdene på ’Måløvs Motorvej’ (læs hele Kratvej) også skulle gøres bedre med diverse tiltag.

Nu bliver det så endelig effektueret, og en stor tak for det – og for endelig at holde ord. Samtidig også en tak til de beboere fra sidevejen Sølodden, som også har lokaliseret de yderst problematiske forhold som nuværende mangel på tiltag forårsager, og som fortsatte kampen for bedre forhold.

Det bliver rigtig dejligt at få implementeret og etableret de nye indsnævrede bump på Kratvej i stedet for de nuværende pudebump karakteriseret som værende uden at have nogen form for betydelig effekt overhovedet.

I min optik er det indtil videre et rent mirakel, at der er ikke er sket flere uheld med den hasarderede og kreative kørsel, der desværre hidtil ofte har været kendetegnet for noget af den kørsel, som Kratvej gennem årerne desværre har lagt asfalt til.

Igen, en stor ros til teknikudvalget for endelig at træde i karakter.