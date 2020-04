Vejen banet for næste Skovlunde-etape

Omrdet med parkeringspladsen er blevet solgt til JN Group, der vil bygge butikker og boliger. Foto: privatfoto

Byplaner Boligforeningen AAB vil sælge et stort areal ved Blokhaven i Skovlunde. Salget skal give plads til næste fase af udbygningen af bymidten i Skovlunde Nord.

Af Ulrich Wolf

Første del af den store udbygning af Skovlunde Nord er færdig med et nyt lejlighedskompleks samt etableringen af Netto og Skovlunde Apotek, og nu er næste skridt i udbygningen på trapperne, idet boligforeningen AAB har vedtaget at sælge en godt 2500 kvadratmeter stor grund til JN Group, der står for udviklingen af området.

Grundsalget, som også politikerne i kommunalbestyrelsen har nikket ja til, vil indbringe knap seks millioner kroner.

Arealet rummer nu primært en parkeringsplads og meningen er, at det skal indgå som en del af det nye bystrøg med boliger og butikker.

Grønne gårde

Meningen er så, at der vil blive etableret nye parkeringspladser i afdelingens randområder, så gårdene ved ejendommen vil blive mere grønne og rekreative.

Derudover er det planen, at afdeling Blokhaven skal købe et areal ved Torvevej af Ballerup Kommune, hvor der skal opføres 14 nye rækkehuse. Dertil kommer, at hele afdeling Blokhaven skal gennemgå en fremtidssikring med nye p-pladser, nye gårdrum, nye renovationsløsninger samt mulighed for private haver til stuelejlighederne.

Forhandlingerne om salget er trukket ud, men nu hvor det er faldet på plads, er næste fase af den store Skovlunde-udvikling rykket et skridt nærmere.