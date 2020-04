Liv og grønne dage i nyttehaverne

I nyttehaveforeningen Stengården finder man alt lige fra eksotiske mini-kiwier til klassiske, danske grøntsager som porrer og grønkål. Foto: privatfoto

Grønt I nyttehaveforeningen Stengården er der frie rammer for dyrkning. Blandt lejerne finder man Knud Poulsen, der dyrker eksotiske frugter og bær fra hele verden.

Af Mia Thomsen

En af kommunens mange spændende haveforeninger finder man på Jonstrupvej 140. Det er nyttehaveforeningen Stengården, som ligger i naturskønne omgivelser i den såkaldte Måløvkile mellem Måløv og Ballerup, og består af godt 50 haver på hver 200 kvadratmeter, som udlejes til beboere i kommunen.

Her er der frie rammer for havernes dyrkning. De fleste dyrker alle de almindelige danske grønsager og frugter, som kål, porrer og kartofler sammen med frugtbuske som solbær og ribs.

Men ind imellem ser man også mere eksotiske afgrøder skyde op af jorden.

Anderledes planter

Knud Poulsen er en af dem, der eksperimenterer med afgrøderne. Han har haft have i Stengården siden 2007. I dag regner han sig selv for et af områdets oprindelige folkeslag.

I nyttehaveforeningen har han mødt et interessefællesskab, selv om hans planter er anderledes end mange af naboernes.

”Jeg gør mig mest i specielle frugtbuske. De fleste er indkøbt i udenlandske planteskoler. Andre har jeg formeret fra frø,” fortæller han.

Kiwi uden hår

I et område har Knud etableret en mindre mini-kiwi plantage. Mini-kiwi er en plante, der oprindeligt stammer fra Kina og Sibirien, men sidenhen er forædlet, både i USA og Europa. Knud har selv importeret sine planter fra Polen.

De giver bær på størrelse med mirabeller, men er fri for kerner. Det er voldsomme klatreplanter, som tager sig knap så indbydende ud som de smager.

”De giver bær i efteråret – omkring oktober. På det tidspunkt er der ikke så mange andre konkurrerende bær på markedet. Og de kan spises rå med skind på – i modsætning til dens mere behårede fætter, man kender fra supermarkedets grøntafdeling,” fortæller Knud.

Forskellige varianter af jordbær fra blandt andet Indien, amerikanske stikkelsbær, chilenske solbær og forskellige sydamerikanske knoldplanter er blandt de øvrige eksotiske planter, som Knud Poulsen dyrker.