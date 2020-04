Endnu et grønt rekreativt område er på vej

læserbrev Som borger og kommunalpolitiker i Ballerup Kommune er jeg stolt over den fælles indsats, man oplever alle vegne disse dage.

Af Anja Holtze (A), medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet

Det gør mig glad, når en enig kommunalbestyrelse frigiver anlægsmidler, som både skal være med til at tilpasse klimaforandringerne og samtidig være skabende for nye rekreative områder. Områder der året rundt bliver brugt til glæde for både store og små og som i den grad er med til at understøtte biodiversiteten.

Det gør mig glad, når der politisk er tænkt over, at man ved dette anlægsprojekt (Haraldsminde, syd for Hede-Magleparken, red.) både kan opsamle regnvand og samtidig holde vandet tilbage, så de omkringliggende kommuner, som jo ligger lavere end os ikke bliver oversvømmet under store regnskyl.

Det bevidner, at vi har en stærk kommune som sammen med virksomheder og investorer udviser et stort samfundssind og solidaritet, når det virkelig gælder. Der tænkes i fællesskaber og at ingen er så stærk som det svageste led.

Mit indre naturbarn blomstrer i den skønne, smukke natur. Det er jo ikke alle forundt at bo som vi gør her i Ballerup Kommune, hvor alle er tæt på rekreative områder.

Når regnvandsbassinet ved Haraldsminde er anlagt vil der komme nye typer natur og jeg tror, det hele kommer til spille fantastisk sammen med Svanesøen og de øvrige områder, der allerede er etableret i hele området syd for Ballerup.