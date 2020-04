Stor ros til Brydehuset og de frivillige på Møllen

læserbrev Først var det flygtninge og nu har også de mennesker der mangler et hjem fået gavn af den hjertevarme indsats Venligboerne på Møllen og Foreningen Møllens Venner deler ud af.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), gruppeformand, Enhedslisten Ballerup

Igennem de sidste uger, hvor hverdagen for nogle af de mest udsatte mennesker, vi har i vores samfund, fulder mere og mere i mit politiske arbejde, er det et kæmpe lys i mørket at opleve, hvordan de frivillige knokler for at hjælpe med at skaffe sengepladser til de mennesker, vi er ansvarlige overfor i Ballerup.

For én ting er, at vi politisk er enige om, at vi på tværs af alle partier i Ballerup vil hjælpe og ”finde løsninger, der på bedste måde hjælper den enkelte.” Noget andet er at få det til at ske i praksis, og her er de frivillige på Møllen uvurderlige i indsatsen for at hjælpe de mennesker, der nu får tag over hovedet, med også at skaffe de basale fornødenheder, klargøre lokaler og alt det andet, der skal til for at mennesker kan få en sengeplads.

Det er i krisetider det bliver synligt, om enderne kan holde, og her må jeg bare sige, at det er virkelig positivt at høre hvordan både Niels Gulbech-Eiruff og Thomas Fogh roser Brydehuset og Fronten for at være imødekommende og indgå i et godt og konstruktivt samarbejde med de frivillige ildsjæle på Møllen.

Lige nu er vi midt i en tid, hvor rigtig mange mennesker føler sig udfordret. De gælder i helt særlig grad mennesker der er hjemløse og socialt udsatte, og derfor vil jeg gerne sende min allervarmeste tak til de frivillige på Møllen.