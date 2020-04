Ballerups store fester er aflyst

Ballerup Kræmmerfestival,der er en af de helt store lokaleattraktioner, bliver ikke til noget i år, som følge af coronakrisen. Foto: Kaj Bonne.

Aflysning Med den fortsatte nedlukning af landet og ikke mindst med forbuddet mod store forsamlinger flere måneder frem i tiden er både Ballerup Kræmmerfestival og middelaldermarkedet aflyst.

Af Ulrich Wolf

Mandag aften forsvandt gulvtæppet under to af Ballerups helt store attraktioner. Her proklamerede regeringen nemlig, at der fortsat er nedlukning af Danmark i stor stil og at store forsamlinger, altså festivaler, koncerter og andre mennesketunge tiltag, er forbudt indtil 31. august.

Dermed forsvandt grundlaget for to store lokale sommeraktiviteter, Københavns Middelaldermarked, der netop skulle til at etablere sig lokalt med et stort arrangement i pinsen og ikke mindst Ballerup Kræmmerfestival, der i årevis har været en af de helt store lokale attraktioner.

Det kommer til at koste begge aktører dyrt.

Koster kvart million

”Det er rigtig skidt, for vi er en velgørende organisation, der netop giver ud af vores overskud. Så det vil ramme rigtig mange. Samtidig er det også dyrt for os. Sommerens marked genererer jo de indtægter, som skal finansiere de kommende år. Samtidig er der kommet nye regler til telte og udstyr, så vi stod foran en investering på 1,5 millioner kroner til nye telte og udstyr. De penge har vi heldigvis sparet op, men med aflysningen koster det os mindst 250.000 kroner,” siger Dennis Fuller Møller, pr-ansvarlig for Københavns Middelaldermarked.

Aflysningen betyder, at man nu har fyret sin fultidsansatte formand og nu er på jagt efter sponsorer.

”Vi vil meget gerne i kontakt med institutioner og virksomheder i lokalområde og i hele københavnsområdet, der vil hjælpe os. Vi har fået rigtig meget hjælp rent praktisk og moralsk af Ballerup Kommune, men økonomisk er alle bidrag velkomne,” siger Dennis Fuller Møller, som understreger, at der nok skal komme et marked i 2021.

”Vi skal nok komme igen. En række lokale foreninger, der nyder godt af vores støtte, vil ikke få penge i år, men vi er fortrøstningsfulde med hensyn til at få et marked i 2021,” siger Dennis Fuller Møller.

Ingen kræmmere

Også den helt store lokale attraktion, Ballerup Kræmmerfestival, er altså ikke eksisterende i år.

”Vores kasse er tom og de hjælpepakker, der er delt ud, gælder til juni, og da vi skulle have afholdt festival i juli, så gælder de ikke. Så hvis nogle af vores kreditorer kommer efter penge, så har vi et problem. Mange af vores kunstnere har sagt, at de ikke vil have honorar, hvis vi booker dem næste år og det er godt nok, men de skal jo også leve af noget. Vi har heller ikke noget overskud, vi kan dele ud i år, så det er rigtig ærgerligt for os,” siger formand for Ballerup Kræmmerfestival, Morten Løgager.

Aflysningen kommer ikke som det helt store chok, for man havde allerede i bestyrelsen drøftet, hvordan man skulle håndtere en aflysning, da man var begyndt at ane, hvor det bar hen.

”Vi har drøftet det i bestyrelsen og for nogle af vores forudbestilte arrangementer har vi allerede sørget for, at de kan få deres penge tilbage. Eksempelvis pensionistfrokost og den slags. Så det får vi styr på. Men det er et stort tab for os og for Ballerup, det er klart,” siger Morten Løgager.

Han er dog også ganske fortrøstningsfuld med hensyn til fremtiden.

”Det bliver hårdt og fremtiden er usikker, men det slår os ikke ihjel. Det er jeg sikker på. Vi må sætte os ned og finde ud af det økonomiske og så må vi op på hesten igen. Der skal være plads til kræmmerfestivalen,” siger Morten Løg-

ager.