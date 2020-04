Borgergruppe i Ballerup tager fortsat kampen op mod affaldet

SPONSORERET INDHOLD: For to år siden blev Facebook-gruppen NatureSays#MeToo oprettet. Her tager en borgergruppe kampen op mod affaldet, som flyder i naturen og på gaden i Ballerup og omegn.

Gruppen består af over 300 personer, der helt frivilligt sørger for at samle affald op. Blot i sidste uge troppede 30 frivillige op med håndsprit, handsker og affaldssække – og ikke mindre end 150 affaldsposer á 100 liter blev fyldte.

Alle former for affald er i fokus, når de frivillige rydder op efter danskerne udenfor. Plastik, træ, aluminium, metal, flamingo, pap og cigaretskodder er blot et udpluk af listen over ting, der bliver opsamlet. Og især cigaretskodder opleves som værende et stigende problem i den danske natur og bybillede.

Virksomheder kan hjælpe til med udendørs askebægre

Som erhvervsdrivende har man et ansvar for også at tage del i spørgsmålet omkring affaldssortering. Her kan virksomheden med fordel opstille udendørs askebægre på erhvervsgrunden. På denne måde lægges der op til, at ansatte, samarbejdspartnere og kunder ikke blot smider cigaretskodder på jorden, men anvender de udendørs askebægre.

Virksomheder kan f.eks. opstille udendørs fritstående askebægre på udendørsarealer, hvor de ansatte opholder sig i deres pauser. Derudover bør virksomheder også opstille udendørs askebægre til væg ved indgangen, som alle i og omkring virksomheden kan tage i brug. Herved minimeres risikoen for smidte cigaretskodder – både inden personer træder ind i virksomheden, og når de ansatte har rygepause.

Sidste år blev op til 30.000 skodder opsamlet

Sidste år havde NatureSays#MeToo-gruppen et større fokus på netop cigaretskodder. Her valgte gruppen at lave såkaldte skodfri zoner, hvor alle cigaretskodder blev fjernet fra et område. Dette var en symbolsk måde for netop at skabe opmærksomhed på det store antal cigaretskodder i naturen og bybilledet.

I løbet af sidste år blev hele 25.000-30.000 cigaretskodder samlet af gruppen. Bare i Ballerup gågade blev 10.000 af cigaretskodderne fundet. Det viser altså et billede af, hvor stort et problem cigaretskodderne netop er for de udendørsarealer i Ballerup. Derudover blev 18 tons skrald samlet af gruppen sidste år.

60 % af rygerne indrømmer at smide skoddet

En undersøgelse foretaget af ”Hold Danmark Rent” viser, at omkring 60 % af de daglige ryger indrømmer, at de godt kan finde på at smide cigaretskoddet ved et busstoppested eller på en station. Dette er ekstremt problematisk, da cigaretskodder forurener naturen og er med til at forurene verdens have. Cigaretskodder indeholder nemlig filtre, som er fremstillet af plast, der hverken er biologisk eller nedbrydeligt.

Derudover efterlader cigaretskodder kemikalier, som ender i jorden. Dette er med til at skade smådyr og andre former for liv. Dertil hæmmer cigaretskodder planters vækst. Der hersker altså ingen tvivl om, at cigaretskodder ikke hører til på jorden, men i udendørs askebægre eller skraldespande. Dette er både i hensyn til miljøet, verdenshavene, dyrelivet og plantevækst.

Vil du læse mere om de fantastiske ildsjæle? Så læs her om, hvordan Søren – som er ryger – opsatte sig et mål for at samle 20.000 cigaretskodder op i løbet af et år. Dette var for at gøre op med hans tidligere manglende hensynstagen og de mange cigaretskodder, han over flere år havde smidt på jorden.