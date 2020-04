Kedelig entré? Sådan får du din entre på plads

SPONSORERET INDHOLD: Flyder det med sko, overtøj, tasker og rod i din entré? Så bliver du nok ikke i godt humør af at træde ind ad din hoveddør efter en lang arbejdsdag, da din entré er et kedeligt syn, som skriger på en kærlig hånd.

Af SPONSORERET INDHOLD

Mange af os kommer til at bruge vores entré til et sted, hvor vi bare smider vores rod, og det er et rum, som tit bliver overset i forbindelse med indretning. Dette er ærgerligt, da det er et første rum, som du og dine gæster møder, når I træder ind i boligen.

Heldigvis skal der ikke ret meget til, før din entré vil være en bedre udgave af sig selv. Du kan nemlig med ganske få kneb og for meget få penge skabe store forandringer.

Skab orden med et skoskab

Er gulvet i din entré dækket med sko, som bare er smidt hulter til bulter, fordi de ikke har noget sted at være? Så er du nok allerede frustreret over, hvor rodet et indtryk det giver, men du har måske svært ved at finde ud af, hvordan du bedst kan skabe ro og orden i dine sko. Her er opbevaring til skoene et must, og du har måske allerede overvejet enten et skostativ eller et skoskab.

Et skoskab vil tit være det bedste bud, da det gemmer skoene væk og derfor giver et roligt og ordentligt indtryk. På Herligthjem.dk kan du finde en guide til valg af skoskab med forskellige bud på praktiske og stilfulde løsninger. Din entré vil se meget pænere og mere ryddelig ud, hvis skoene har et sted at være i stedet for at rode på gulvet.

Hvor kan jakkerne hænge?

Jakker er en anden ting, som tit skaber et rodet udtryk i entréen, hvis de ikke har noget godt sted at hænge. Der findes heldigvis flere forskellige løsninger til ophængning af overtøj, og det vil afhænge af din personlige smag og dit behov, hvad der vil fungere bedst.

Mange vælger at købe en knagerække til at hænge frakker og overtøj på, og denne løsning er også god på mange måder. Knager giver nemlig plads til ophængning af store mængder overtøj, og derudover findes de i mange fine designs.

Alternativt kan du også overveje en stumtjener, hvilket er en elegant og stilfuld løsning. Også her er der rig mulighed for at finde et design, der passer til din indretningssmag, uanset hvad du er til.

Få farver ind med planter eller blomster

En entré er tit lidt trist i farverne, hvilket er en skam, da det faktisk ikke er særligt svært at få flere farver ind. En oplagt måde at skabe liv og indføre farver i din entré på er ved hjælp af planter eller blomster. Her kan du vælge alt fra en yndig orkidé til en eksotisk palme eller et frodigt appelsintræ. Du kan også købe en kaktus eller en anden nem plante, hvis du ikke er velsignet med de grønneste fingre.