Sang, samvær og sammenhold

Der er glæde på græsplænen når beboerne på Baltorpvej synger fællessang. Det har de gjort stort set siden coronakrisen begyndte. Foto: Kaj Bonne.

En gruppe beboere i seniorboligerne på Baltorpvej har siden coronakrisen begyndte sunget sammen hver aften for at mødes og holde håbet i live.

Af Ulrich Wolf

Når klokken er 18 begynder stemmerne at stige op mod den skyfrie himmel.

Lyden af velkendte sange stiger op og breder sig stille, men alligevel ganske kraftfuldt ud over Baltorpvej.

Trenden med at mødes og synge fællessang er i den grad slået igennem hos beboerne i seniorboligerne på Baltorpvej 37. Næsten siden den store corona-nedlukning blev sat i gang i midten af marts, har en del af de i alt 60 beboere sunget sammen på græsplænen eller på altanerne.

Målet at have det rart sammen og skabe lidt lys i en hård tid, men også at sørge for, at holde lidt øje med hinanden.

En hjælpende hånd

”Vi har sunget sammen stort sete siden begyndelsen af coronakrisen. Det er de friske og ’unge’ der måske går forrest og synger, men med tiden er omkring 35 kommet med. Samtidig med at det er hyggeligt, så kan vi også holde lidt øje med dem, som måske ikke er så friske og give dem en hjælpende hånd, hvis de har brug for det. Så det er også et sammenhold vi dyrker,” siger en af initiativtagerne til fællessangen, Anni Christensen.

Denne mandag aften bliver der igen sunget og samværet bobler på en aften, hvor vejret samtidig er lunt og flot og markerer, at foråret er kommet. Med foråret måske også håbet om, at mere normale tider måske er på vej.

Fotos: Kaj Bonne