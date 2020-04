Region Hovedstaden vil spare busserne væk

læserbrev Vi er i hovedstaden en sammenhængende region, hvor vi bor og arbejder i forskellige kommuner. Det er Lautrup et klassisk eksempel på.

Af Michael Jensen (O), gruppeformand Dansk Folkeparti Ballerup

Der pendler hver dag over 20.000 medarbejdere fra andre kommuner til virksomhederne i Lautrup. Derfor er den kollektive trafik, der går på tværs af kommuner, så afgørende, og derfor er trafikbetjeningen af netop Lautrup så vigtigt for alle kommuner i hele regionen.

Hvis udmøntningen af spareforslaget rammer Ballerup som forventet, så vil vores erhvervsliv miste deres regionale pendlermuligheder, og uddannelsesinstitutionerne vil miste den kollektive transport, som må anses for at være nødvendig for vores små 5000 unge studerende.

Derfor er det fuldstændig uforståeligt, at Region Hovedstaden vil hive tæppet væk under den kollektive trafikbetjening af netop Lautrup.

I Ballerup satser vi på uddannelserne og erhvervslivet, det kan Region Hovedstaden nu sætte en stopper for med deres tåbelige spareforslag. Man skulle tro, at letbanen skal finansieres på bekostning af Ballerup kommune, der leverer det højeste BNP pr. indbygger

Yderligere kunne man konkludere, at klimalovens hensigter med 70 procent reduktion af CO2 i 2030, nu bliver henlagt af et flertal i regionen. De selvsamme partier, der i et populistisk massehysteri høster stemmer, vil nu fremme bilismen og reducere den kollektive trafik.

Dansk Folkeparti i Region Hovedstaden stemte nej til spareforslaget.