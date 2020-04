Døgnåbent på genbrugsstationen

læserbrev I denne tid, hvor vi skal holde afstand til hinanden, og hvor jeg forstår, at der er lange køer foran vores genbrugsstationer, forstår jeg ikke, hvorfor man har besluttet at lukke for døgnåbning.

Af Lars Hjelmqvist, Vinterbuen 37, Ballerup

I denne tid, hvor vi skal holde afstand til hinanden, og hvor jeg forstår, at der er lange køer foran vores genbrugsstationer, forstår jeg ikke, hvorfor man har besluttet at lukke for døgnåbning.

Det vil da i den grad tynde ud i køerne, hvis folk fortsat kan tilmelde sig døgnåbning og benytte genbrugsstationerne udenfor de almindelige åbningstider.

Svar fra kommunen:

Kære Lars. Jeg forstår godt dit forslag, men vi har i denne tid valgt kun at have døgnåbent for erhverv på genbrugsstationen. Det er der flere grunde til. Dels har specielt håndværkere brug for at komme af med affaldet og vil gerne benytte ydertidspunkter. Derved kan de undgå at bruge arbejdstid på at holde i kø ved genbrugsstationen. Dels er der generelt ikke så mange erhvervsdrivende, der anvender døgnåbningstilbuddet, så selvom der forventes at være flere i denne tid, så er det vores vurdering, at det er forsvarligt at åbne for erhvervskunder.

Det er derimod ikke forsvarligt at holde døgnåbent for borgere, idet vi ikke kan sikre os, at antalskravet bliver overholdt. At vi sikrer, at der ikke er flere på genbrugsstationen end syv biler på den store plads og tre biler ved haveaffaldspladsen, er en forudsætning for, at vi overhovedet kan holde genbrugsstationen åben.

Generelt så oplever vi stor forståelse for, at der kan opstå kø ved genbrugsstationen og en glæde over, at genbrugsstationen er åben. Selvom genbrugsstationen er åben, så opfordrer vi til, at man lader haveafklip blive i haven til gavn for blandt andre bier og insekter. Læs gode forslag hertil på Grønt Råds hjemmeside, groent-raad-ballerup.dk.

Trine Baarstrøm, miljøchef, Ballerup Kommune