Svar om Bibliotekshaven i Måløv

læserbrev Kære Finn. Vi er helt enige i, at affald ikke hører til i hverken bibliotekshaven eller på parkeringspladsen, men at affald bør komme i de på torvet opsatte skraldespande.

Af Annemarie Arnvig Jørgensen, konstitueret anlægschef, Ballerup Kommune

Vi skal fremadrettet være mere opmærksomme på, om skraldespandene på Kulturtorvet er overfyldte.

Hækken er beskåret med henblik på at skabe bedre oversigtsforhold for trafikanter, særligt bilister kørende til og fra Kulturtorvet.

Med projektet på Kulturtorvet har der været et ønske om at åbne op til Bibliotekshaven og Kulturhuset både visuelt og fysisk, med en trappe der inviterer flere brugere indenfor i haven.

Det tager altid tid at få beplantning til at etablere sig. Vi har det samme ønske som du og den frivillige gruppe, der passer haven, nemlig at hækken med tiden skal blive tættere, og at stauder i både bibliotekshaven og på torvet skal vokse frodigt.