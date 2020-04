Er lokalplanen en politisk rævekage?

læserbrev Teknik- og Miljøudvalget har godkendt lokalplanen for 188 (Ellebo) og resultatet er rystende:

Af Kai Hoffman og Jeanette Harfeld, Grønnemarken 3, Ballerup

I det sydøstlige hjørne kan der bygges en to-etagers blok med mulighed for tagetage. Det er jo himmelråbende vanvittigt, hvordan politikerne kan tilsidesætte det faktum, at alle borgere har krav på den samme behandling. Hvor gik det galt for politikerne?

At fastholde, at der i det sydøstlige hjørne kun skal være otte meter træbælte fra skel, mens der lige syd og sydvest på Ellebogrunden skal være 15 meter træbælte, er manglende respekt for nærmeste nabo; Grønnemarken 3.

Vi er chokerede over politikernes behandling af os, når det kun drejer sig om økonomi at beholde byggeriet i netop det hjørne.

Sagen har også et mere alvorligt indhold, nemlig spørgsmålet: Er det ok, at formanden for teknik- og miljøudvalget i Ballerup Bladet den 11. marts 2020 udtaler:

”Vi har lyttet til de bekymringer naboerne har” og ”vi vil ikke genere beboerne på Roasvej og Grønnemarken og derfor flytter vi de planlagte boliger fra det område og ud mod Baltorpvej.”

Det er usandt, når lokalplanen tillader byggeri otte meter fra Grønnemarken 3 og boliger i hjørnet.

Formanden for teknik- og miljøudvalget udtalte, at fjernelsen af to etager fra det sydøstlige hjørne er lig med at man har tilgodeset Grønnemarken 3. En useriøs, usand og nedsættende udtalelse overfor Grønnemarken 3.

Desuden er det også sagt: ”at der kunne ikke laves om på projektet”. Også useriøst, usandt og nedsættende, da der jo er fjernet meget bebyggelse lige syd og sydvest på Ellebogrunden, men ikke i det sydøstlige hjørne.

I forhold til udtalelsen ”Der kunne ikke laves om på projektet” er tanken: er det bygherre eller politikerne der bestemmer?

Forhåbentlig er det politikerne og ikke en bygherre. Eller hvad?

Som politiker er vælgernes tillid vigtig. Vi har en forventning om, at der bliver ændret i 188 i det sydøstlige hjørne. Så alle kan sige: Vi blev hørt og har oplevet en god – omend til tider udfordrende – proces, hvor alle naboer blev hørt og fik en god, lige behandling.

Det kan vi ikke i dag.