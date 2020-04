Bedre indeklima på skolerne

læserbrev Jeg er næppe den eneste forældre til børn i Ballerup Kommune, der længe har ønsket, at indeklimaet i mine børns klasselokaler blev forbedret.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), gruppeformand, Enhedslisten Ballerup

Allerede i ugen op til påske var der masser af håndværkerbiler i skolegården og håndværkerne gik i gang for fuld skrue, mens klasselokalerne stod tomme.

Igennem mine børns skoletid er de blevet undervist i drivhusvarme klasseværelser med kun en dør og 40 centimeter smalle vinduer, der kan i åbnes to-tre meters højde. Resten af den østvendte facade udgøres primært af vinduer, der ikke kan åbnes.

Det har været helt afgørende for undervisningen, at forældrene har købt gulvventilatorer, og de har så kørt hele sommerhalvåret for at få bugt med den stillestående varme luft og dermed skabe et indeklima, hvor eleverne rent faktisk kan lære noget. Når temperaturen og CO2-niveauet i et klasselokale stiger, falder indlæringsevnen.

Ventilatorerne har været den eneste handlemulighed, vi forældre har kunnet ty til for at gøre klasselokalerne udholdelige. Men de har kostet på skolens energiforbrug to til seks ventilatorer i hver klasse er både dyrt økonomisk og temmelig klimabelastende.

Så med solfilm på vinduerne kan elever, lærere og pædagoger forhåbentligt få langt bedre vilkår.

På det seneste møde i børne- og skoleudvalget blev det besluttet at fremrykke alle opgaver i hele budgetperioden til 2020. Det betyder at alle 10 millioner kroner kan komme ud og sætte skub i samfundshjulene – og samtidig får elever, lærere og pædagoger glæde af bedre indeklima nu.