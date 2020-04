Corona-afsnit på Plejecenter Sønderhaven

læserbrev Jeg er chokeret. Ballerup Kommune har besluttet, at der skal indrettes afsnit for corona-smittede på Plejecenter Sønderhaven.

Af Marion Nicola Simonsen, mor til ansat på Sønderhaven, August Wimmers Vej 14, Valby

Der er p.t. ingen, der er smittet med corona på plejecentret, hverken blandt beboerne eller personalet.

Plejecenter Sønderhaven tog deres forholdsregler, inden det blev lovbestemt. Det er sikkert derfor, at ingen er smittede.

Hvordan kan Ballerup Kommune træffe en sådan beslutning? Det er totalt ubegribeligt.

Personalet på det nye afsnit skal benytte samme garderobe som de fastansatte, jeg ved godt, at de vil tage alle mulige forholdsregler, men hvordan kan man være sikker på, at de ikke bringer smitten med til Plejecenter Sønderhaven.

Vi hører igen og igen, at der er stor ledig kapacitet på vores hospitaler, hvorfor indretter man ikke sådanne afsnit der?

Jeg er meget bekymret, har en datter der arbejder der, hendes mand ville ikke kunne overleve at blive smittet, han har haft tre lungebetændelser i løbet af de sidste fire måneder, deres ældste barn på fire år har astmatisk bronkitis og er også i faregruppen.

Håber virkelig, at denne beslutning bliver ændret.

Det er mig uforståeligt, at man vil oprette et afsnit for corona-smittede på et plejecenter, hvor det alene er sårbare personer der bor der.

Svar fra kommunen

Kære Marion. Tak for dine tanker og bekymringer. I forhold til at forebygge og minimere smitte med coronavirus på vores plejecentre og botilbud har vi i Ballerup Kommune været tidligt ude og forsøgt at være på forkant med procedurer og vejledninger til personalet. Det har tilsyneladende vist sig at være en god strategi. Det er nemlig meget få beboere, der indtil nu er blevet smittet.

Sådan skal det gerne fortsætte med at være. Derfor har vi besluttet, at smittede beboere midlertidigt skal indlogeres på et lille afsnit, som ligger helt isoleret og langt fra andre plejeboliger. Det gør korttidspladserne i Sønderhaven.

Formålet er simpelthen at sikre, at smitten ikke spreder sig til øvrige beboere på plejecentrene, hvor den smittede normalt bor. Plejecenter Egely er undtaget denne ordning, da Egely er et meget lille plejecenter, og smittede beboere kan håndteres direkte på plejecentret.

Det er også vigtigt for mig at sige, at landets hospitaler ikke indlægger eller behandler ikke-hospitalskrævende personer. Smittede plejecenter-beboere, der ikke har behov for indlæggelse, passer vi naturligvis fortsat på og støtter – og i Ballerup sker det på et lille afsnit, der ligger isoleret. Det er ikke en opgave, som vi kan frasige os – det gælder i øvrigt for alle kommuner.

Høj hygiejne, tryghed og sikkerhed var også før udbruddet af coronavirus hverdag for vores dygtige personale, som også tæller din datter. Alle har stort fokus på at sikre, at alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer bliver overholdt, ligesom det heller ikke er tilladt for personalet at gå på tværs af det lille coronavirus-afsnit og plejeboligerne på Sønderhaven. Vi sørger for, at det holdes adskilt.

Når det er sagt, så kan jeg udmærket forstå din bekymring. Men jeg mener helt bestemt, at vi har taget nogle gode og rigtige forholdsregler, og alle gør deres allerbedste, og det der skal gøres for at forebygge smittespredning og passe godt på de ældre og sårbare borgere i Ballerup Kommune.

Jeg vil også opfordre din datter til at tage kontakt til lederen af Sønderhaven, hvis der er noget, som også bekymrer hende.

Susanne B. Jørgensen, chef for omsorg og bolig, Center for Voksne og Sundhed