Politikere raser over bus-spareplaner

Det nye sparekatalog fra Movia og Region Hovedstaden lægger op til, at man blandt andet vil beskære buslinje 350 S, så den ikke længere kører til Ballerup Station. De lokale politikere er lodret imod. Foto: Arkivfoto

Trafik Region Hovedstaden har lagt op til besparelser på busdriften på 15 millioner kroner. Ballerup ser ud til at blive den store taber i kabalen. De lokale politikere er vrede.

Af Ulrich Wolf

En presset økonomi på den kollektive trafiks budget i Region Hovedstaden betyder, at der nu skal spares 15 millioner kroner på budgettet i 2021. Derfor skal regionsrådet den 19. maj tage endeligt stilling til et sparekatalog fra Movia, der skærer ned på busdriften på en række buslinier i området.

Onsdag sendte regionens trafikudvalg forslaget i høring hos kommunerne.

Især Ballerup bliver ramt, og buslinjerne 40 E, 55 E og 350 S er i farezonen.

Det meste sandsynlige scenarie er det såkaldte scenarie 2, hvor man netop sparer 15 millioner kroner. Her vil man nedlægge linje 55 E, der i dag kører fra Allerød til Malmparken Station og som benyttes af mange pendlere til DTU og virksomhederne i Ballerup. Desuden vil man forkorte 350S, så den ikke kører til Ballerup Station, men stopper ved Malmparken Station.

Planerne har fået lokale politikere i de berørte områder til at gå ind i sagen, og borgmester Jesper Würtzen (A) har været på tv og åbenlyst kritiseret planerne.

Ifølge formanden for trafikudvalget i Region Hovedstaden, Jens Mandrup (F), er det imidlertid nødvendige tiltag.

Ikke optimalt

”Vi skal spare 15 millioner kroner og vi har været i alle afkroge. Så det betyder, at vi nu står med den udfordring at finde pengene på trafikområdet. Vi ser ind i faldende indtægter og en økonomi, der ikke hænger sammen, så vi er nødt til at gøre noget. Vi har sendt planerne i høring hos kommunerne og de har så til den 5. maj til at komme med deres input,” siger Jens Mandrup, som bekræfter, at scenarie 2 er det mest realistiske.

”Alt er i spil, men med den besparelse, så er det scenarie 2, der er realistisk. Det betyder blandt andet, at 55E og 350S er i spil. Vi kigger på alle buslinjer, men på de to linjer er der alternativer for kunderne. Vi ved godt, at det ikke er optimalt, men der er sjældent noget, hvor man sparer, der bliver bedre,” siger Jens Mandrup, som sammen med udvalget forsøger at finde løsninger som at samfinansiere buslinjer med kommunerne eller at kommunerne helt overtager nogle lokale buslinjer.

En ’katastrofe’

Men ifølge borgmester Jesper Würtzen er spareplanene en regulær ommer.

”Regionerne skal sørge for, at binde den regionale trafik sammen. De her buslinjer sørger for, at folk kan komme til og fra studier og arbejde. Det er stort set ikke folk fra Ballerup der bruger dem, men folk fra det meste af regionen. Så man rammer rigtig bredt, hvis man sparer på de her linjer. Ballerup er en stor uddannelses- og erhvervsby og regionen skal i den grad tænke på, hvordan man rammer med de her planer,” siger Jesper Würtzen, som betegner det som en ’katastrofe’ for eksempelvis DTU.

”Vi har et nyt campus-område i støbeskeen ved DTU, Leo Pharma er ved at bygge en ny fabrik til 1,5 milliard kroner og har dermed valgt at blive her i kommunen og vi har så mange andre virksomheder og studiepladser til folk, der kommer fra hele regionen. Det her handler ikke bare om, at jeg råber op, fordi det rammer Ballerup, det rammer hele regionen,” siger Jesper Würtzen, som også inddrager det grønne aspekt.

”Det går også lige imod den grønne dagsorden. Med vores ambitioner om at få flere med den kollektive trafik og med vores BRT-planer og andre tiltag, så rammer det her helt ved siden af,” siger borgmesteren.

Det er teknik- og miljøudvalget i Ballerup Kommune der skal drøfte planerne på det kommende møde og man er i dialog med blandt andet DTU, Business Ballerup og en række lokale virksomheder.

Ballerup taber

Planerne får også Venstres medlem af teknik- og miljøudvalget, Jacob Wøhler Jørgensen op af stolen.

”Det er ærgerligt, at regionen, der har den store opgave at binde netop regionen sammen, ikke kan gøre det. Man rammer helt skævt. Ballerups ambitioner om at være en stor uddannelses-og erhvervsby, mister noget af sin betydning, hvis det her bliver effektueret. Uanset hvordan vi vender og drejer det, så bliver Ballerup taberen, men man rammer ikke bare Ballerup. De her busser er en del af det regionale arbejdsmarked og det er det, man rammer,” siger Jacob Wøhler Jørgensen.

Ballerup Kommune og de øvrige parter vil nu sende deres indsigelser til Region Hovedstaden, inden sparekataloget behandles på det kommende møde i trafikudvalget den 5. maj.