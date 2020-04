Drive-in-gudstjeneste i Skovlunde

Nu kan man køre ind for at høre gudstjenesten i Skovlunde Kirke. Foto: privatfoto

I påsken forsøgte Skovlunde Kirke sig med en ny form for gudstjeneste - på søndag gør de det igen.

Af Mia Thomsen

Nytænktning og kreativitet må der til, når coronavirus sætter en stopper for mange af vores traditioner. I Skovlunde kan sognebørnene, der savner deres gudstjenester, nu sætte sig til rette i Toyota’en og trille ned til kirken på søndag den 26. april klokken 10.30, hvor der for anden gang blive holdt holdt ‘drive-in-gudstjeneste’.

Det er sognepræst Morten Wassmer, der prædiker – og det gør han på parkeringspladsen mellem kirken og Børnehuset Himmel og Hav, hvor der er sat en lille scene op.

»Man er præst fordi, der er noget vigtigt, som man gerne vil give videre til mennesker. Samtidig er vi i Skovlunde velsignet med en dejlig menighed, der giver rigtig meget den anden vej. Det kan man godt komme til at savne i en tid som denne. Derfor glæder jeg mig til at holde drive-in gudstjenesten på søndag,« siger Morten Wassmer.

Skovlunde Kirke har fået tilladelse til at holde gudstjenesten af både politiet og biskop Lise-Lotte Rebel, men der er naturligvis nogle særlige forholdsregler for gæsterne. For eksempel skal man komme i bil – og blive i bilen under hele gudstjenesten. Man må ikke stige ud, og man må også kun rulle vinduerne ned i venstre side, oplyser kirken, der samtidig understreger, at det kun skal være husstandens familiemedlemmer, som opholder sig i bilen. Man skal altså ikke lige tilbyde naboen et lift, da vi jo forsat skal holde god afstand til hinanden.