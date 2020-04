Fodboldkvinder spredte glæde på plejecentrene

BSF’s kvindeligahold delte blomster og chokolade ud på kommunens syv plejecentret.

Af Mia Thomsen

Beboerne på kommunens plejecentre fik i påsken besøg af fodboldspillere fra BSF’s kvindeligahold. De havde med opbakning fra deres sponsorer, Gjensidige Forsikring og SuperBrugsen Skovlunde sørget for både blomster og chokolade til beboere og medarbejdere på plejecentrene.

”I BSF har vi en tradition for at løfte et socialt ansvar. Det er nærmest en del af den måde, vi tænker fodbold og foreningsliv på. Derfor er det helt naturligt for kvindeligaholdet at hjælpe til der, hvor de kan,” fortæller John Walsh fra BSF’s bestyrelse.

I er ikke glemt

Pigerne var rundt på alle syv plejecentre, hvor de naturligvis ikke måtte komme indenfor på grund af faren for corona-smitte, men hvor plejehjemspersonalet kom ud og tog i mod og takkede på vegne af alle såvel medarbejde som beboerne, der er ekstra hårdt ramt i disse coronatider, hvor de ikke kan få besøg af deres kære.

”Vi ved at de er ramt på en anden måde end os andre, og selvom det ikke rykker det store på deres hverdag, vil vi meget gerne vise dem, at selvom de er mere isoleret end normalt, er de på ingen måde glemt,” siger John Walsh.

Kan ikke komme ud

På plejecentrene spredte blomster og chokolade stor glæde og der er kommet søde hilsener retur til fodboldkvinderne fra alle syv plejecentre:

”Det har skabt stor glæde og håb hos beboere og personale i en svær tid. Blomsterne pryder vores fællesarealer og har lukket foråret ind,” skriver de blandt andet fra Lundehaven og Rosenhaven, mens Egely og Kirstinehaven skriver:

”Det varmer meget i en kold tid, hvor vi ligesom jer ikke kan komme ud sammen. Vi håber, I snart kan komme ud og spille fodbold – og vi håber, I vinder alle jeres kampe.”