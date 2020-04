930 fredagsmuffins til psykiatrisk center

De to varehuschefer John Arrild (tv) fra Føtex i Ballerup Centret og Mark Rosenkrantz Stæhr (i midten) fra Føtex i Lautrupcentret havde fredag fyldt bagagerummene op med friskbagte chokolademuffins, som de forærede til personale og patienter på Psykiatrisk Center Ballerup, hvor centerchef Jacob Franck Larsen tog imod med stor glæde. Foto: Kaj Bonne

Personale og patienter på Psykiatrisk Center Ballerup fik en sød hilsen fra de to lokale Føtex’er, der havde haft gang i bageriet.

Af Mia Thomsen

Hvis man aldrig har været på Psykiatrisk Center Ballerup, bliver man noget overrasket over, hvor stort det egentlig er, når man kører eller går en rundtur på grunden.

Bygning på bygning dukker op og de små veje snor sig ind og ud mellem de mange afdelinger, der tæller både akutmodtagelse, flere forskellige døgnafsnit og ambulatorier samt konferencecenter og sportshal.

I alt 750 medarbejdere har deres gang i bygningerne på Maglevænget, der også rummer 160 sengepladser og en masse ambulante patienter, der bruger centrets forskellige tilbud i kortere eller længere tid.

Alle disse mennesker – både ansatte og patienter – fik fredag formiddag en glædelig overraskelse, da de to lokale varehuschefer fra Føtex i Ballerup Centret og Lautrupparken kom på besøg med bagagerummene fulde af de lækreste friskbagte chokolademuffins. 930 styk i alt – pakket fint og omhyggeligt i kasser til hver enkelt afdeling på centret.

Gør hverdagen bedre

Varehuscheferne Mark Rosenkrantz Stæhr fra Føtex i Lautrupcentret og John Arrild fra Føtex i Ballerup Centret havde lyst til at forsøde tilværelsen lidt for både patienter og personale på det store psykiatriske center, der – ligesom de to Føtex-varehuse – har fortsat arbejdet ufortrødent under hele coronakrisen.

”Formålet er ene og alene at forsøge at gøre deres hverdag lidt bedre i disse coronatider,” sagde John Arrild.

”Vi talte lidt sammen om, hvem vi mon kunne hjælpe, og så kom vi på psykiatrisk center her i Ballerup. Det er jo et stort sted – også større end vi troede. Men det er fint nok, vi er jo også to forretninger, som er gået sammen, og vi er vant til at lave store mængder,” tilføjede Mark Rosenkrantz Stæhr.

Det varmer meget

På Psykiatrisk Center Ballerup kom en storsmilende centerchef, Jacob Franck Larsen, ud på parkeringspladsen og tog imod de to varehuschefer – og de mange kager.

”Det er simpelthen så fedt, at I har haft øje for os. Det sætter vi stor pris på. Jeg har spredt ordet til medarbejderne, og det varmer virkelig meget, at I sådan har tænkt på os,” sagde centerchefen, der hurtigt fik skaffet et rullebord til de mange kager.

Værnemidler og vaner

Selvom corona-krisen naturligvis også præger hverdagen på det psykiatriske center i Ballerup, har der ikke været stille på gange og stuer af den grund.

”Vi har arbejdet på fuld tryk herude i hele perioden. Stort set alle medarbejdere har været på arbejde og døgnafsnittene har kørt som sædvanligt. Vi har dog mærket lidt færre henvendelser i akutmodtagelsen de første par uger, men nu er vi også der ved at være tilbage til normalen igen,” fortalte Jacob Franck Larsen.

”Ligesom alle andre steder har vi haft travlt med at skaffe værnemidler og ændre på arbejdsgangene, så vi holder afstand og sørger for at spritte af og vaske hænder og så videre. Derudover har vi brugt meget energi på at forberede os på, hvis vi nu får smittede patienter. Det har vi heldigvis ikke haft endnu, men vi er klar, hvis det skulle ske,” tilføjede han, inden han vinkede farvel til de gavmilde varehuschefer og trillede indenfor med fredagskage til de 930 ansatte og indlagte på det store center.