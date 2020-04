Der er stadig en bagdør til indkøb

Ole Steen Brix i solen foran butikken, der helt ekstraordinært ikke har åbnet dørene inde i centret, men ud mod Baltorpvej. Foto: privatfoto

Lidt åbent Selvom coronakrisen hærger de lokale handlende med lukkede centre og manglende kunder, så er der stadig bagveje, der gør det muligt at holde åbent.

Af Ulrich Wolf

Går man en tur gennem Ballerup Centret, er det ikke ligefrem kunder, man falder over. Næsten alle butikker er lukket med undtagelse af Føtex, Netto, Normal og Matas – samt fra denne uge også frisør Pii.

Men faktisk har Skoringen også åbnet dørene til forretningen. Man kan bare ikke komme ind ad den normale indgang, men skal om bag centret ud mod Baltorpvej. Her vidner et stort skilt over døren om, at butikken er åben.

Det glæder Ole Steen Brix, der ejer Skoringen i både Ballerup og Herlev.

Bedre end ingenting

”Vi åbnede lørdag (i påsken, red.), hvor der slet ikke kom nogen som helst. Men siden er det gået pænt fremad og nu er det da noget bedre. Vi er stadig kun på 10-20 procent af den normale omsætning, så det er ikke fordi vi jubler. Men det er da bedre end ingenting,” siger Ole Steen Brix, der håber på nye tider snart.

”Jeg har et varelager for tre-fire millioner kroner, som jeg ikke kan komme af med, så der må meget gerne ske noget snart,” siger han.

Skoringen har i øvrigt også sat gang i en udbringningsservice, så man kan få leveret sine sko til døren.

Også i Skovunde

Men det er ikke kun Skoringen i Ballerup, der har fundet en bagvej til omsætning. Også i Skovlunde Center Syd er der en række butikker, der har åbent på bagsiden af den stadigt lukkede arkade.

Fra denne uge er frisørerne kommet med, så der nu er åbent fra bagindgangen til både Skovlunde Specialoptik, Cykelcentret, Bella Milano, Blomsterhjørnet og Klippesmedien. Foderboksen og SuperBrugsen har hele tiden holdt åbent, da disse har indgang udenfor selve arkaden.

Så selvom meget stadig er lukket, så kan man også finde en del lokale butikker, der holder åbent, hvor man kan gøre sit til at holde gang i hjulene.